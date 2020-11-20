2 0 2 0 年亞太傑出企業獎頒獎 台灣三業者獲獎

61個亞太傑出商業領袖和組織奪獎

2 0 2 0年亞太傑出企業獎( APEA 2 0 2 0)今（20）晚舉辦線上頒獎典禮，亞太地區有61家企業組織和商界領袖在3千多個提名中脫穎而出，台灣的帝寶工業、智高實業與漢翔航空三家企業分別榮獲優異勵志品牌獎和卓越企業管理獎，為台灣爭光。 A P E A 主辦單位亞洲企業商會（Enterprise Asia）表示，獲奬企業或領導者，能在2020年超越期望，穩健經營，證明了始終如一的卓越企業家精神。

APEA於2007年開始頒發，每年獲頒企業或領導者都是由APEA專業評審團經過嚴格評選過程選出的傑出企業家和組織。該獎項是由亞洲企業商會發起，每年皆收到亞太14個地區3,000多項企業或領導者報名，能獲獎者不到十分之一。

由於今年疫情原因，APEA 2020以「續航·跨界·發展」為今年大會主題，亞洲企業商會說明，APEA 2 0 2 0相當重視卓越企業管理，尤其在今年的情勢，更能展示企業優異組織管理能力，即使在困難時期，他們仍然能致力讓員工、利益相關者及其組織價值觀保持一致性。亞洲企業商會主席曾葉發說，在這樣動蕩時代，很容易放棄企業應有的社會責任，不過，我們必須意識到可持續營運要與盈利齊頭並進。

曾葉發主席補充，在這種危機情況下，不管是消費者、投資人或經營者，現在都比以往任何時候都需要具備永續目標及經營領導才能，事實也證明，具有永續目標和強化領導組織的公司，面對環境變化有更大的適應力，並帶領企業度過挑戰。