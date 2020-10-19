香格里拉台南遠東總經理周麗華　獲頒2020台南地區傑出總經理

台南遠東又得獎了！這次不是廚師，也不是甜點師傅，而是總經理周麗華。由台南市企業經理協會舉辦的第二十二屆「台南地區傑出經理人」選拔，得獎名單日前公佈，其中「企業傑出總經理獎」類別，是由香格里拉台南遠東國際大飯店的總經理周麗華獨得。此項獲獎意義非凡，尤其2020年是非常時期，但台南遠東飯店的表現受惠於國旅爆發表現亮眼，暑期住房近85％，甚至超越去年同期；餐飲也表現不差，更屢獲國內外大獎，都可看出在非常時期，周麗華總經理仍努力堅持、帶領團隊，以創意思維開發出新產品，力求突破困境，因此得以成為業界表率；同時也善盡企業社會責任，一同為飯店永續經營來拚搏。

周麗華於2019年8月接掌香格里拉台南遠東飯店總經理一職，創下首位台灣籍女性專業經理人登上國際五星連鎖旅館最高位階的紀錄。從一上任以來，周麗華積極推動「食當季吃在地」和「專業人才培育」計畫，帶著團隊廣納台南豐富的物產資源，並透過採購在地食材原料，實際為節能減碳、回饋地方而貢獻心力。她並以多年遊歷海外的求學和工作經驗為例，鼓勵同仁創新求變，力求能在專業領域上有所發揮，旗下員工分別在2019年底的世界巧克力決賽與全球菁英競技奪得銀牌，也獲得臺南市長頒發「臺南之光」的肯定，2020年則在不同主題的全國糕點評比中多次奪冠，得獎堪稱“家常便飯”！

由於今年以來，疫情重創全球經濟，國內餐旅業也受到重創，面對嚴峻的挑戰，周麗華總經理除感謝同仁打造安全無虞的營運空間，並提供賓客頂級服務，她也和團隊快速因應變局，以有別於傳統的行銷策略有效帶動營收表現，如之前開發外賣商品、線上好物，都成功開闢新藍海，近期則以雙城策略、聯手台北姊妹飯店一起拓展客源，同時積極開發明星產品拉長銷售戰線，以創造話題，也提升企業形象。

秉持開明的風格與高度熱忱，周麗華總經理持續以積極和前瞻視野開創新局，希望可以透過精緻化、客製化、在地化，藉以區隔市場，讓每一位到訪賓客都能方方面面的感受到心所預期的體驗！