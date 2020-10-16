全台第一套桌遊教材「Risk&RACE 決策風暴」 協助企業有效檢視永續營運

由優樂地永續、BSI英國標準協會與國泰人壽共同主辦的「氣候變遷治理，達成永續致勝關鍵論壇」，在2020年 10月15日舉辦。2020年全球企業都面對了前所未有的挑戰，不但遇到全球性的新冠疫情，且因為氣候危機帶來的影響日趨嚴重，讓更多企業真正體悟到不同過往的營運風險，這次論壇除了邀請到專家與企業代表分享重要發展趨勢與因應風險的實務作為外，更將全球第一套中文化「Risk&RACE 決策風暴－風險．資產．循環」桌遊教材，正式在台灣亮相，開啟企業重新檢視永續營運的機會與挑戰。

照片中由左至右分別為, 馮英哲 /BSI 英國標準協會產品經理, 馬鴻文/國立臺灣大學環境工程學教授, 蒲樹盛 /BSI英國標準協會東北亞區總經理, 朱竹元/優樂地永續服務有限公司董事長 ,賴樹鑫 /台灣永續供應協會理事長, 宮篤志 /國泰人壽副總經理

在氣候變遷危機與全球未知的疫情的影響下，企業營運到衝擊的風險將逐漸提高，其中產業供應鏈可能因天災或疾病影響，小則產量降低，大則導致供應斷鏈而影響營運。因此，企業必須透過各項管理工具，重新檢視其營運模式與計畫，並找出符合未來趨勢與供應鏈採購與管理的策略，進而提高企業營運面對風險的韌性。

全球性風險大幅提升，風行歐洲的桌遊教材 協助企業有效檢視永續營運。優樂地永續服務公司朱竹元董事長在致詞時表示：「永續的議題總是讓企業不知如何應對和著力，尤其台灣的中小企業已經明顯感受到品牌商對於各項永續議題的要求日趨加重，這對於許多仍抱持著傳統營運與發展思維的台灣企業，將是一項警訊」。

優樂地永續為致力於運用創新的方式，推動永續發展議題，一直以來積極發展創新的教育工具，包含永續桌遊、永續電競、甚至導入AI人工智慧系統。除了透過專業知識的分享，同樣需要更具創新、互動的分享工具，獨家取得比利時VITO（法蘭德斯技術研究院）Risk & RACE 中文版全球獨家授權，並正式命名為「Risk & RACE 決策風暴－風險．資產．循環」。這套教材目前是歐盟推動循環經濟與永續商業模式的核心教材，優樂地永續將這套風行於全歐洲的創新教材，用來協助觸發相關企業對永續商業模式更多的延伸思考。

本次論壇的共同主辦單位BSI英國標準協會東北亞區蒲樹盛總經理致詞時也談到，2020年受疫情影響，導致全球運作的樣貌大幅轉變，預期經濟社會風險將大幅提高，例如失業或資產泡沫化等。人類所面臨的風險是前所未見且更勝以往的，因此必須跨越國界、跨越產業、跨越領域的全面合作，才能收到真正的效果。而在企業或組織層級，也必須建立全面的風險管理流程與制度，不能只狹隘思考自己部門的風險，而必須以組織整體高度來進行跨部門甚至跨供應鏈的風險思維。因此，企業面對接踵而來的威脅，必須投入真實且有效的行動才能走上永續之路。

國立臺灣大學環境工程學系馬鴻文教授，以「企業永續營運的風險與機會」為題，說明近年來全球企業在未來幾年內將增加更多看不見的外部風險，包括全球資源耗竭、營運模式受到外在風險的影響產生了巨大的改變、消費者對企業永續議題的要求與落實、都將是企業必須面對與及早因應的問題。國內企業從台積電宣誓加入RE100以回應品牌大廠對於綠色能源的要求、中美貿易戰火持續延燒，台灣雖是國際大廠的重要供應鏈據點，但將有更多訂單受到波及與影響，這波影響將大大降低台灣企業的競爭力。

BSI客戶經理馮英哲更具體表示，全球資源短缺將帶來嚴重負面的衝擊，這促使全球企業必需建立永續思維，深思是否仍維持傳統線性經濟發展模式，亦或為了永續經營而積極轉型為更具韌性之循環經濟商業模式。BS 8001從源頭設計思考角度出發，融合了循環經濟專家們最新的思維與作業方式，並且包含了曾經致力於循環經濟的各種大型或小型組織所獲得的經驗與心得，因此，它可協助企業自我體檢，循序漸進地挖掘出轉型契機，進而在資源愈來愈有限的時代，培養出企業在面對風險時，具備屹立不搖之強韌體質。

永續管理工具將降低企業經營的風險，當氣候危機正影響著全球環境，國泰人壽身為國內壽險業的龍頭，主動呼應氣候行動議題，率先成為全球首家金融業導入ISO 20400永續採購指南標準，透過自身的影響力，讓合作的供應商夥伴也成為推動環境永續的一份子。國泰人壽宮篤志副總經理強調，「根據紐西蘭奧克蘭理工大學的研究論文發現，一般企業的永續影響力來源有50～80％來自於供應商，但企業為了節省成本，卻忽略了有問題的供應商恐令公司身陷環境、勞工人權，與職業安全等外在風險。倘若企業皆願意採用ISO 20400永續採購指南，不僅能大幅提升自身及其供應商之競爭力，更將透過這些供應鏈影響遍佈全球的其他子供應商，永續效益絕對相當驚人。

華碩電腦吳澤欣永續長則是強調「企業的永續經營策略，絕對與永續供應鏈密不可分。」他進一步表示，除了傳統的稽核，華碩制定「數據化衡量、科技化管理，以核心競爭力建構企業永續價值」永續策略，領先同業發佈環境損益報告(Environmental Profit & Loss, EP&L)、獲得全球首張ISO 20400永續採購績效評估聲明、透過氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures ,TCFD)架構，辨識氣候風險與機會，與要求供應商導入ISO 9001、ISO 14001等相關標準，簽署華碩供應商行為準則等方式，來降低企業面對永續議題的採購風險。

台灣企業應積極發展永續商業新模式，過往供應商的發展大多著重在產品的研發與銷售，對於永續議題的認識甚少。隨著全球越來越多企業採行永續採購行為後，將大大影響這些供應鏈的生存與競爭力，尤其這波疫情過後，全球供應鏈重組，台灣企業想成為全球供應鏈中的合作夥伴，能否發展出永續商業行為將是成功關鍵。但國內除已被要求與揭露的企業對於永續較具概念外，大多企業還是對於永續無感或不知從何發展，若能適當的運用永續工具，將大幅提升國內相關產業的價值。

優樂地永續服務公司蔡承璋執行長表示：「為了讓國內企業能盡快取得進入永續採購鏈的門票，與BSI攜手合作，將專業的永續管理工具，搭配輕鬆有趣的遊戲化課程，瞭解企業營運的生產、銷售、投資、產品生命週期結束等過程中，如何嘗試運用不同的商業策略；模擬企業營運情境中，思考何種商業模式更能因應環境變動、外在政策改變的衝擊，協助台灣企業在環境、社會與經濟層面上，聚焦永續發展的策略。