電擊槍採購規範遭質疑 法界人士:綁定專利已違法

據鏡週刊報導中指出，警政署8月21日公告，欲花近8,000萬元預算採購約7,000支警用電擊槍，是為了充實基層員警裝備，避免殺警憾事再度發生。但該標案遭爆疑似涉及綁標與涉及侵權爭議，呼籲警政署應正視全國警察生命安全，讓公平、公開的採購過程獲得最好的安全裝備選項，才能全面保障警察生命安全。

2019年7月3日自強號第152車次，1名鄭姓男旅客遭列車長發現無票乘車，鄭男因補票問題與列車長發生衝突，鐵路警察局高雄分局嘉義派出所警員李承翰上車處理時遭鄭男以工作用尖刀刺傷腹部，事後員警李承翰被緊急送往嘉義基督教醫院急救，但因臟器大量失血宣告不治。細數歷年來多件警員殉職案，警員的裝備是保障第一線警員生命安全的最重要防護，因此國家提供給員警的裝備絕對不能馬虎。

根據公告案號LP5-109045，預算金額新台幣7600多萬元的「拋射式電擊器」標案，預計採購7千支電擊槍，並將在9月30日開標。投訴廠商質疑契約條款附件內的電擊槍示意參考圖，竟然與某特定廠商的電擊槍規格、型號吻合，更離譜的是，該款電擊槍日前還遭美國法院認定是仿冒品，遭侵權告上法院，因此投訴廠商向警政署提出異議，但警政署卻以「屬地主義」等理由駁回。

而涉及產品侵權的廠商則回應，因外國代理商委託生產的電擊槍外型樣式曾參考泰瑟公司的產品，因此在外觀設計上雖有些許雷同之處，但並未大幅度抄襲，雖然美國法院判決代理商要賠償泰瑟公司，但泰瑟公司已經撤回告訴，並無侵權疑慮。

警政署則於公文中指出，按行政院公共工程委員會頒訂的財務採購契約範本，廠商若有侵害第三人合法權益時，本該由廠商負責處理，並承擔一切法律責任及費用，警政署絕非推諉卸責，且依照「專利屬地原則」，不同國家獲准的專利行使權範圍，僅限於核准專利國的主權領域，因此在國外取得的專利，不能在我國主張權利，此電擊槍採購案在規格訂定上，已針對目前常用的國內、外生產拋射式電擊器的規格充分討論，並無偏向任何一家廠商，也歡迎符合規格的廠商參與投標。

最後投訴廠商強調，執法者勤務時會面臨歹徒突然攻擊，員警會先進行「喝阻放電」，然後再安裝拋射式卡匣進行射擊，在這一來一往中會產生時間差，時間越長就會讓員警曝露於過多危險當中，而警政署打算採購的電擊槍，是使用傳統的填充卡匣，操作時間增加，若規範只著重在市面上的通用規格，是完全無法給予第一線警員最佳的裝備選擇，也會讓市面上能提供更好產品的廠商，無法參與此次的投標。目前已經有3卡匣式的連發電擊槍，能讓警員不用更換卡匣，避免員警在勤務遇上危險時還要花時間更換，可相對減少警員值勤的風險。因此若規範設定若出現瑕疵，將導致眾多能提供更好產品的廠商無法參與投標，也無法提供員警更好的警用裝備選項，因此呼籲有關單位應制定一套更符合現行產品、更完備的投標規範，才能提升我國警用裝備品質、避免爭議，以保障警員值勤時的生命安全。

而法界人士則點出關鍵問題指出，若機關招標標的有綁規格之問題，廠商依法可對機關依政府採購法第26條規定部分提出異議及申訴，因為採購法26條明文規定，採購不得要求特定商標、商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者，且其規格在目的及效果上均不得限制競爭，若有綁定專利之情形，則以違法。