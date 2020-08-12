虎頭山創新園區持續推動國家亮點計畫

「亞洲.矽谷」國家級旗艦計畫中的車聯網產業推動關鍵，係以「虎頭山創新園區」作為「無人自駕智慧車輛研發基地」，由桃園市經發局為主管、輔導機關，串連北台灣汽車電子產業供應鏈，提供智慧駕駛及自駕車研發環境與測試場域，並提供多場景的自駕模擬環境，透過國際級AI深度學習設備發展自動駕駛演算法，聯手打造自駕車產業鏈，總統蔡英文亦為之重視，去年6月開幕時也親臨參觀體驗。

桃園市經發局長郭裕信表示，目前「虎頭山創新園區」以兩大主軸同步運作，以勤崴國際科技公司、大同世界科技(大世科)公司分流營運、輔導重任，勤崴國際科技負責「自駕車技術研發中心」，大世科主導「資安物聯網驗證中心」，兩家公司都以投標方式獲得營運權，再以母雞帶小雞方式協助相關業者進駐、協助研發，勤崴國際科技今年2月已率先取得全國首張可營運試車牌，5月又協助台灣智駕公司通過經濟部「無人載具科技創新實驗計畫」審查，於6月領試車牌，先從前置的高精地圖、智慧路口設施、充電站與路側安全告示牌面等開始作業，9月將再進行自駕巴士上路運行測試，最快12月便可開始模擬大眾運輸接駁情境。

郭局長指出，由勤崴和大世科聯手打造無人自駕車技術可謂一步一腳印穩步前行，先從虎頭山創新園區全封閉式的場域起步，到青埔高鐵特區進行(A17-A19三站)半封閉領域試駕、再到全面性開放無人自駕，過程按部就班、無法一蹴即成，每一步驟都以安全為最高考量!他強調青埔高鐵特區為三鐵共構交通樞紐，區內建設包括食衣住行育樂均一一到位，如近期開幕的IKEA旗艦店、佔地6萬多坪的國泰置地廣場(內含飯店、Xpark水族館、影城)相繼落成啟用，且特區內已建構1,800盞智慧路燈，俱國際高度視野的規劃與建設讓青埔高鐵特區獲得交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」支持，成為自駕巴士的示範運行地點，自107年開始配合農博及於桃園捷運青埔機廠進行自駕巴士測試運行成效良好，誠如市長鄭文燦指示，桃園將針對自駕巴士規劃短中長期三階段目標，從虎頭山創新基地開始，完成桃捷青埔機廠封閉場域測試短期目標、中期目標則規劃A17領航站社區聯外道路開放場域測試、長期目標為串聯A17領航站至A19桃園體育園區站青埔特區實驗基地，逐漸完成最後一哩路的運輸工具，未來可再串聯高鐵及機捷等軌道運輸滿足點對點接駁需求、提升公共運輸服務量能，讓國門之都的桃園成為媲美國際的智慧交通典範城市，加速實現亞洲‧矽谷計畫及智慧城市願景。

郭裕信局長進一步表示，隨著5G逐步建構完整，更有利於打造智慧交通典範城市的終極目標，他指出虎頭山創新園區自108年10月以來，戶外場域吸引許多廠商包括廣達、工研院、緯創、亞旭電腦、成大..等產學業者前來測試，目前進駐空間已達滿租狀態，其間包括廣達電腦、安侯建業聯合會計師事務所、財團法人電信技術中心、桃園市創新創業辦公室等，至今年7月統計為止，國內外參訪總人數超過3,971人次、自駕車搭乘人數超過2,264人、平均每個月322人次參訪，郭局長說虎頭山創新園區依照擬定的營運策略，自今年7月-12月已由養成期、成形期進入發展期，目標為帶動電動車發展，此階段性做法包括加深民眾及產業界對自駕車的認知，並將加強電動車與自駕車控制的結合，以及帶動5G及路側設備發展，他強調隨著5G上路讓2020成為無人自駕車最好的timing，透過實際的上路營運，除了可以發揮5G快速、便利優勢，同時也可以帶動5G路側設備技術成熟發展。