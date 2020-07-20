XM意識學院培養企業人士 邁向身心靈成長

從行銷講師轉型企業身心靈教練

現在人壓力大，今年更因為疫情，讓生活倍增壓力，許多企業高階主管跟老闆深受壓力影響而生病。隨著科技發達，憂鬱症的人卻越來越多，現在有不少企業家每天已養「冥想」以及結合「身心靈」概念的行程，以便在高壓工作當中有喘息放鬆的空間，而冥想跟身心靈如何讓這些CEO事業成功、身心健康？而有這些習慣的企業家，像是從前美國副總統高爾(Al Gore)、蘋果已逝創辦人賈伯斯(Steven Paul Jobs)、日本松下電器創辦人松下幸之助、Twitter共同創辦人Jack Dorsey…從東方到西方，打坐冥想跟追尋身心靈的平衡逐漸成為領導人的生活習性之一，更有不少好萊塢藝人也都透過學習靈性讓心智得以提升。

Access bars導師龍龍、唐煒哲與學生合影。圖 /XM意識提供

而從事行銷跟媒體工作十多年的「XM意識學院」專案發起人唐煒哲表示，靈性跟專業是要內外合一的，自己過去從事媒體工作及經紀相關工作，雖然表現算很不錯，但其實壓力非常大，二年前的生命低潮差點得憂鬱症，自己在二年多前因為歷經人生低潮走入身心靈學習相關課程，至今學會國內外有四十多張身心靈證照，像催眠、量子引導、潛意識覺察、到如今已是英國天使靈氣和美國ACCESS BARS認證導師。在前幾年，也在大學代課過行銷課程，和勞工教育發展中心跟經濟部中小企業教過「網紅經紀」跟「網路社群行銷」，近年來，投入快二年的時間學習心理學相關課程，和「領袖之路」訓練領袖課程和企業定位訓練課程，利用自己本身的行銷與演講專業，跟身心靈課程結合，打造兩岸三地獨有的「身心靈企業訓練」 。

因為更了解「宇宙法則」，唐煒哲去年開始著重潛意識的訓練，也成功幫一些企業主提升30~50%的營業額，他說，最重要是讓許多企業主更加輕鬆面對生活，自己的工作受企業老闆肯定，也因為一直簽約合作不同的廠商，透過學習身心靈而能幫助到更多人，這是最大收穫。

他僅這三個月期間開了美國ACCESS BARS課程就有將近五十多個學生，也開始為企業籌備舉行教育訓練，此課程目前有全世界一百八十多個國家應用。在心語顧問的奇門遁甲跟寵物溝通的LIA老師，希塔療癒執行師跟M STAR晨星手作蠟燭老師Sharon，知名瑜珈老師Leona跟企業內訓老師一起，像是知名企業顧問沈唐老師的潛意識「我懂你ICU牌卡溝通」，以及談判專家王時成等，也跟很多企業顧問一起上課或教學過。因為也認識坊間許多身心靈老師跟平台，「XM意識學院」順勢成為企業身心靈媒合的平台，在未來也會持續擴大與更多身心靈平台跟身心靈老師合作。除了心靈成長跟療癒課程，還包含體態的訓練、CEO跟高階主管的服務等身心靈顧問專案。近期配合政府振興卷方案，企業主跟高階主管都可以用振興卷體驗一日BARS的療癒體驗及演講課程，除了幫企業行銷、教育訓練，也可結合身心靈顧問跟療癒和釋放壓力，期能讓許多企業主有更大發展與無限可能。

沈唐潛意識ICU我懂你跟XM意識學院唐煒哲合影。圖/XM意識提供

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