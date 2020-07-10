許添財傳授創二代 後疫時代「領導力決定生產力」

商研院「基業長青創二代」集百家企業二代共學 傳授服務業永續經營模式

由財團法人商業發展研究院主辦的「基業長青創二代」班今（10）日舉行第六屆始業式，商研院董事長許添財出席始業式致詞時指出，數位經濟時代，領導力決定一切，由「領導力決定生產力！」他並說明，身為領導人不要學習昨天的，而要天天學習未來，後疫情時代，新經濟型態「贏的思維」在於如何降低消費者交易成本。

第六屆「基業長青創二代班」共有16名學員參加，成員有來自餐飲、車業服務、生活時尚、長照、醫療器材…等多面向服務產業。在商研院副院長王建彬經營帶領下，該二代班已累積100家企業二代參加，在運用商研院服務業經營輔導資源下，嚴然成為國內服務業二代輔導的領導品牌。

消費者是被創造出來 正饋循環是新經濟下策略

許添財以自己苦心研究得出心得，疫情再次驗證企業面對外部環境劇烈變化必須靈活調整經營模式，網路平台讓消費零時差、零距離，以順應新經濟時代，身為企業領導人的責任，就是要強化自身在數位經濟時代的專業能力，快速反應、迅速決策，養成卓越的新領導力。

許添財進一步指出，消費者是被創造出來的；傳統服務是人對人的服務，數位經濟裡，人被數位化，主動、即時、個人化來自大數據的演算與人工智慧的預測。員工創造的價值可持續線性的增加，員工增加是要創造企業更多的功能，產生更大的價值，才能形成正饋循環。

商研院CDRI表示，國內服務業相較其他產業規模小，因此企業家二代在接班路程中的訓練需求將更多，商研院在經營模式、品牌行銷、成長策略、產業趨勢等領域皆能提供企業二代們專業諮詢，加上在班主任王建彬副院長已輔導近百位企業家二代的寶貴經驗帶領下，學員們獲益良多。

商研院建構服務業創二代學習領導平台

「基業長青創二代班」第二屆學員樺利企業總經理王韻茹說明，在這裡會發現更多經營上的解決方法，及如何在學習中獲得的新觀念注入家族企業，同時，也這裡也結交不少人脈朋友，進而彼此異業結盟。王韻茹以自己為例，過去在家中雖知道要異業結盟創造綜效，然而，卻苦於不知如何落實，在加入「基業長青創二代班」學習後，才接觸到可以結盟的異業。墊腳石副董事長藍源賓也分享，全台出版業的規模降了2/3，為了讓家中書店永續生存，他也透過加入商研院的「基業長青創二代班」而有了多角化經營的策略。

擔任「基業長青創二代班」班主任的商研院副院長王建彬，在創二代學員中，他是學員的心靈導師，不僅解決學員家中企業經營難題，也負責開導學員，還擔任媒婆角色，撮合了多對學員交往、結婚生子。

王建彬說明，每期課程安排都會與時俱進並跟隨時事，本期二代班課程除了安排前往新漢工業4.0、益品書屋見學及赴健身館舒緩筋骨及放鬆心靈外，更加入各項軟性課程與學長姐見面歡，另為讓二代們了解產業發展趨勢且因應當下情事作出判斷，本次課程也將針對疫情發展的影響，講解5G、AI等數位趨勢分析，以作為企業未來在傳統轉型數位或遇到不同情況時的借鏡依據，加上課程中有多位講師本身也為二代出身，其為該行業表現傑出者，相信除課程內容分享外，更能擔綱學員們接班路上的導師。