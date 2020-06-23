董聯會：疫情衝擊後董監事在風險管理、企業永續與ESG上需要考慮的議題

新冠病毒疫情爆發以來，世界各國受到前所未有的衝擊，短短一、兩個月的時間，後續產生的影響尚無法完全估計，但應不亞於前次金融海嘯。此次疫情所引發的風險與挑戰，是任何企業或單位難以預料到的，也是一次對治理制度設計及落實之考驗。對投資人與利害關係人而言，亦可藉此機會，觀察董事會的監督與指導功能是否可充分發揮。

中華公司治理協會本著推動治理以利永續經營的精神，於6月23日董監聯誼會邀請韋萊韜悅諮詢公司企業風險與保險經紀總經理閻治中先生、人才與獎酬諮詢副總經理李彥興先生，就風險管理與企業永續的議題，以近期疫情為背景探討：

風險管理議題：分享從企業整體風險管理趨勢對台灣公司的觀察與建議，從這次疫情相關的議題切入，如企業營運持續計畫(BCP)、企業彈性(Resiliency)、資訊安全等，並分享董監個人應該注意的董監責任險相關議題。 企業永續議題：分享疫情帶來的企業永續的省思及挑戰，並聚焦在人力資源與接班管理(Succession Planning)的議題。 ESG議題：分享因疫情衝擊所可能面對的治理相關決策議題，聚焦在高層主管減薪、獎金要審議，以及未來ESG會如何影響董事會對管理團隊的績效要求等。

對本次新冠疫情危機，閻治中總經理分享指出，危機讓組織從常態性(routine)轉變到非常態性營運，其具體可分為3個主要應對方式：

度過危機(Manage through the crisis)，相對應的是思考可控風險。 回復穩定(Restoing stability)，相對應的是思考策略風險。 建立新局(Operating post-crisis)，相對應的是思考外部風險。

韋萊韜悅諮詢公司人才與獎酬諮詢副總經理李彥興先生。圖/業者提供

李彥興副總經理則建議董事會從各層次瞭解公司文化運作與演進：

思維方式(Mindset)，如核心價值、原則與理念

行為舉止(Behaviors)，如行為準則、實際展現

落實依據(Enablers)，如公司政策、辦法、制度

經驗(Experiences)，如員工體驗

對於疫情危機下如何思考高階主管薪酬決策，他建議董事會可藉此引領企業長期發展未來方向，凝聚過渡時期努力，在思考高階薪酬指導原則上有以下四個面向：

省思企業存在目的：應以企業存在目的、成就使命及採取的策略為出發點。 連結利害關係人整體價值：將之連結到股東與其他利害關係人整體價值，並激勵高階主管增益此整體價值努力。 體現當責：高階主管績效當責應體現薪酬的項目組成、績效責任、個人行為、與治理績效之間的關聯。 驅動承諾：薪酬制度要引領高階主管，產生激勵、留置與驅動行為之效果。

而在疫情危機下，他建議公司對高階主管薪酬決策的看法是：

長期著眼

謹守公司治理與回歸企業薪酬理念

從上到下的一致性

考慮產業特性

考慮股東影響與期望

確保薪酬委員會有完整資訊為決策基礎

區隔判斷(judgement)與裁量(discretion)的差異，前者是按既有的辦法判斷要不要執行，後者是在現有制度以外再作增減的考量

中華公司治理協會第七屆理事長、副理事長及專務委員會主委就任

中華公司治理協會於6月23日舉行第二次理監事會議，通過第七屆新任副理事長、專務委員會主任委員及秘書長任命案。以下對理事長、副理事長、專務委員會主任委員及秘書長作一簡介。

第七屆理事長由宋作楠先生紀念教育基金會董事長、勤業眾信聯合會計師事務所前總裁陳清祥先生擔任，副理事長則由以下兩位常務理事擔任：

朱竹元常務理事：優樂地永續服務董事長、資誠教育基金會董事

林火燈常務理事：福邦證券股份有限公司董事長、台灣證券交易所前總經理

協會專務委員會新主任委員則為：