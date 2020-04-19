錠嵂推出四大徵才專案 徵選通過保證月領五萬

新冠肺炎疫情持續延燒，根據勞動部最新統計資料，截至4月16日，共有588家企業14,821名勞工正在放無薪假，面對疫情尚未趨緩，百業蕭條的社會現象，錠嵂推出了保證月領五萬的【Double鑫專案】、保經業唯一獲國家級獎項肯定，三個月內可成為專業保險從業人員的【CEO培訓計畫】、社會人士轉業專用的【翔英專案】以及保險同業適用的【菁英專案】，四大徵才專案，含括各族群，幫助民眾在不景氣的時候，能夠衝出一片新未來。

錠嵂今年所推出的四大徵才專案，含括了新鮮人、社會人士、二度就業及同業，並針對各族群特性，提供不同的訓練計畫及獎勵制度，除了不斷獲獎的金字招牌「CEO培訓計畫」三個月密集訓練加實作，學員平均月收入五萬起跳，如同一般公司的經理階層薪資，甚至有學員三個月結業時，收入已破百萬，遠超過同儕。而今年因應環境趨勢，錠嵂加碼推出讓業界震撼的「DOUBLE鑫專案」，只要年滿20~45歲(含)、專科(含)以上畢業或同等學歷者、無保險業務人員從業經驗，即可透過錠嵂的業務員申請加入，前六個月月領五萬，讓有心往保經挑戰的人無後顧之憂，專心學習早日成為優秀的保險從業人員。

錠嵂國家級教育訓練 助創造傳承事業

保險業的特殊性，在於成交了保單後，除了首年度的佣金，還會有續年度的佣金收入，是少數具有被動收入現金流的工作，因此保險業流傳一句話「業務能賺錢、組織能致富」。錠嵂保經總經理趙惠仙表示，根據錠嵂內部統計資料，業務區經理級別的被動收入佔了60%以上，代表錠嵂能輔導業務夥伴建立組織。錠嵂的優勢制度輔以鍍金的國家級教育訓練，讓保險不僅是一份工作，而是能夠用「０成本」創出一份事業，而事業的特性，就是能夠延續、傳承。錠嵂表示，錠嵂人才優勢制度，除了達成「年薪佰萬、環遊世界」的基本成就，當開始建立組織時，各項輔導獎勵＋新契約收入+被動收入＋錠嵂獨有的Ｍ獎金制度，達到千萬收入不成問題，而錠嵂「共生、共養、共榮」的文化制度，將成就累積，組織不中斷，將來子女加入錠嵂時，就能共同經營保險事業，讓成就不中斷，事業永傳承。

據保發中心「保險業保費收入」統計表顯示，台灣2014年保費收入為2兆9千萬，到2019年時，保費已來到３兆６千萬，5年的時間，保費收入成長了24%。台灣民眾平均年繳保費15萬元，但因為熱愛購買儲蓄險等還本型商品，反而拉低了保障額度，壽險平均保額卻只有56.8萬，扣除喪葬費用後能留給家人的所剩無幾，若發生疾病或意外的是家庭經濟支柱，對於全家人經濟衝擊顯而易見，因此台灣的保險市場，仍有改變「質」、「量」的努力空間。

根據壽險公會統計，2019年壽險業總登錄業務員人數為39萬471人，較2018年增加1萬452人，年增率2.75%。其中，保險經紀人及代理人年成長達3.4%，增幅超越壽險公司。錠嵂保經總經理趙惠仙表示，保險經紀人行業，不可諱言絕對是台灣保險市場未來的趨勢。現今網路資訊的普及和發達，消費者在選擇商品時，已不再是單一品牌選購，而是傾向多家比較質與量，在購買保險商品時亦同。

單一保險公司商品有限，保險從業人員常常必須在價格與價值之間擺盪，無法真正為保戶提供優質的商品組合，而保險經紀人從業人員，則能夠不受限單一保險公司與商品，為保戶組合出價格與價值兼具的保障組合，因此許多保險公司業務員，看到未來商業趨勢後，紛紛轉往保經業發展，這也是去年度保經與保代的人力增幅超越壽險公司的原因。

錠嵂獲獎無數 服務有保障

錠嵂自2017年率先保經業取得ISO 27001資訊安全管理制度及BS 10012個人資料管理制度雙認證後，近年來不斷發展數位金融服務，從2017年第一家正式上線運作的網路投保平台「SARAcares快搜保險網」開始，相繼推出人工智能客服「i鵲寶」秒問秒答各式業務同仁問題，2018年開發系統串接多家保險公司網路投保平台，推出業界唯一的「CRM行動投保平台」，並大手筆配發每位業務夥伴IPAD，讓同仁能夠與數位金融接軌，並於2019年推出引起保險業重大關注的「AI智能保單健診系統」，解省保戶及業務大量往返時間，讓保障建立可以更即時便利。

除了數位金融發展有目共睹，錠嵂是台灣唯一擁有完整行政系統的保經業者，近300位的內勤團隊，快速服務全台3000位的業務夥伴，提供不管在行政作業、教育訓練、資訊系統、法務理賠諮詢協助的相關服務，而優質的服務品質，連年得到國家級獎項－保險卓越獎肯定，也是台灣唯一能夠在客戶服務、資訊建構、教育訓練、公益服務，全方面獲得肯定的保經公司。

錠嵂表示，四大徵才專案，各有適合的族群，且在目前COVID-19疫情尚未趨緩狀態，保險業是少數不受大規模影響的行業，並仍具發展空間，若有民眾近期考慮轉業，不妨可以多加瞭解。其中「DOUBLE鑫專案」，因其提供保障月薪的特殊屬性，需要經過資格申請評核後才能適用，專案申請時間到今年八月截止，歡迎對保經行業有興趣的民眾，透過錠嵂業務夥伴，或是上錠嵂官網查看專案詳情內容，線上申請加入後，一條龍體驗錠嵂優質服務。