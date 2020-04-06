新冠肺炎疫情下所衍生出的新契機

新冠肺炎疫情在2019年冬首次爆發，隨後在2020年初迅速擴散至全球多國，逐漸變成全球性所面臨的最嚴峻危機。全球已有200多個國家和地區累計報告超過120萬名確診病例，導致超過6.5萬名患者死亡。目前尚無針對新型冠狀病毒的預防疫苗及治療方法，對病症仍存在許多知識認知，包括病毒來源、病毒發源地、發病機理、病毒的致病性和傳播能力等關鍵因素依舊無法了解。疫情危機持續延續，倘若發生全球醫療用品供應不足。顯而易見疫情擴散對全球航空、旅遊、娛樂、體育、石油市場、金融市場中小企業等方面造成嚴峻的考驗。

活意行銷企業顧問有限公司總監許碧雲指出，新冠肺炎疫情所衍生出來的當下與未來莫過於「醫療保健商機」，而此商機又可以分蛋黃區、蛋白區及蛋殼區三大區塊產業。在蛋黃區當然屬當務之急且最搶手的的防疫技術與產品，如疫苗、檢測器材、防護用品、醫療耗材等滿足「安全需求」的商品，這類商機必須和時間賽跑。

舉凡，各廠商所推出產品或結合75％酒精、銀離子、香柏木精油的噴霧式乾洗手隨身瓶，就是在搶蛋黃區的商機。在蛋白區則是屬於補給區，包含民生必須物資以及強化體質與免疫力的相關產品，如糧食、衛生紙、保健食品與器材等滿足「生理需求」的商品，這類商機在賣危機意識、賣服務，例如有廠商以中草藥為基底推出針對肺部保養的相關專利產品，成為疫情及空污的議題，也有廠商結合紫外線燈推出「抗菌功能的專利收納櫥櫃」。在蛋殼區則是蛋黃區及蛋白區發酵後的衍生產品，如保險、服飾化的口罩、「自我實現需求」的商品，這類商機通常會偏客製化的設計規劃。

活意行銷企管總監許碧雲說，只要能解決不便問題的創意方法就有機會轉化為好生意，如虛擬通路的「雲端商機」符合人與人不接觸的自我安全保護需求，為成長趨勢的雲端商機瞬間再往上跳躍一級，除網購服務外，包含遠端視訊的軟硬體都成為企業、學校需求的相關配備。例如業者針對外送商機的不足提出免抽成、擁有顧客名單、金流直接入店家口袋的LINE訂餐系統；又如「無人商店」在此波疫情的敲邊鼓催促下，勢必加速發展步伐，在明日的實體通路上將快速佔有一席之地，無須服務人力且佔空間少、結合行動支付趨勢來提供現磨現沖精品咖啡與30多種冷熱飲的IoT智能販賣機將成為低成本低風險投資的新寵兒。