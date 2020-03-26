董事會應關注五面向 協助公司因應疫情

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情爆發，不少台灣企業面臨大陸廠區停工又復工，供應鏈斷鏈、銷售斷鏈、業績下滑、資金調度，再加上如碰到人員需居家隔離或居家檢疫時的工作銜接等等問題，資誠聯合會計師事務所審計服務副營運長林一帆提出企業董事會與經營團隊可以針對五大重點檢核，以因應疫情對營運造成的不確定風險。

林一帆指出，採取緊急因應措施之後，董事會在公司治理運作中，對於公司的風險監督及戰略指導負有責任，因此，針對此次疫情，董事會應與經營團隊進行更頻繁的溝通，以瞭解疫情對公司營運計畫及各項營運的影響，以善盡職責，特別是針對下列之五大重點面向：

一、年度營運計畫能否持續推動？年度營運目標能否如期達成？

建議宜向經營團隊瞭解：重大策略及計畫是否需相應調整。例如：資本投資策略、資金募集計畫、併購計畫、供應鏈策略、人力策略、成本預算規畫等。此外，針對資本市場的股價動盪情形，經營團隊是否隨時注意有無被其他公司敵意併購之風險，並採取適當措施維護股東權益(如：庫藏股策略)。

二、生產循環衝擊多大？如何因應？

建議宜由經營團隊說明下列事項：廠區及供應鏈受影響及復原狀況(如：復工時程、當地政府採取的措施等)、安全庫存、產銷協調情形，以及競爭者受影響情形。然後，就實際影響情況和經營團隊之因應措施，提出詢問和建議。

三、客戶組合的違約風險與信用風險

建議應該要求經營團隊掌握業務面變化情況，包含：手上訂單的履約能力、無法如期履約時的違約風險、客戶的授信評估是否即時調整、疫情對今年度預算目標的影響程度，以及競爭者在市場上採取的因應措施。

四、人員的權益及辦公處所防疫

建議應該確認掌握重點有：是否依法保障居家隔離或居家檢疫員工之請假及薪酬權益、如何即時掌握人員健康狀況、如何降低人員在辦公處所的感染風險，以及如何確保人員居家隔離或居家檢疫時不會影響公司正常營運。

五、財務狀況、資金流動性是否安全

建議應該了解重點有：現金水位、應收帳款收回風險、應付款項付款能力、債務到期之償付能力、流動比率、負債比率，以及公司能否適用政府為受疫情影響企業推出的租稅措施和其他融資措施。 林一帆建議董事會和下轄委員會，除針對前述議題進行進度了解，並就管理團隊的做法和因應措施，提出詢問和建議。此外，亦應隨時掌握疫情對財務報表及財務狀況之影響，除了確保公司在法令期限內出具報告外，對於影響股東權益之重大事項監督亦是公司治理重要一環。面對疫情對產業的衝擊，董事會或公司治理單位積極扮演協助企業檢視各項風險，投入必要資源，制定應變措施，盡速復原運作，企業才能邁向永續經營。