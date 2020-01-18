中國生產力中心營收突破10億 寫下管顧業傳奇

成立超過一甲子的中國生產力中心（CPC），今年邁向65周年，1月17日舉辦尾牙活動，中國生產力中心董事長許勝雄當場向在場全體員工報告2019年營運成績，營收創下14億元，比起2018，營收與獲利都成長6%，民間接案比例突破50%，寫下管顧業傳奇。

許勝雄回想20年前初接下CPC時，發現身為管顧業，平常教導企業績效管理，而本身卻採一年固定14個月年薪的制度，深覺非變革不可。許勝雄說明，這一路走來，CPC推動很多變革，例如進行旗下五大服務團整合，過去各事業體各自努力，有些事業體營運不如理想，如台南服務處原本營運一直不理想，原本規劃裁撤，在其它事業體協助下，今年台南服務處已從虧損轉為獲利。

CPC期望持續朝華人管顧業第一品牌努力，許勝雄更希望CPC能夠協助客戶創造價值、創造利益，不只在台灣發揮能量，過去幾年也陸續赴泰國、新加坡、中國大陸耕耘，在亞洲生產力組織（APO）中，也發揮極大影響力，去年APO的六十週年工作會議，即由台灣籌辦舉行，有機會向APO會員國成員展示台灣美好一面。

經濟部部長沈榮津也受邀出席CPC尾牙午宴，他讚許CPC團隊執行「投資台灣事務所」的盡心與努力，讓回台投資金額突破8千億元，針對未來工作方向，他也期許可以持續協助中小企業回台投資計畫及如何落實協助已規劃回台投資的企業，並在2020年能夠反應在就業機會及協助產業升級轉型。