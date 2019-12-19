數字科技推Tasker 50萬接案人才成企業虛擬人力庫

數字科技推出新網站Tasker出任務，搶攻人力共享市場，提供50萬接案人才，成為企業的虛擬人力資源庫，平面設計、程式開發、網頁設計、行銷活動、商業攝影、財務會計、翻譯等人才，在這邊都找得到。同時，Tasker出任務也公布十大企業外包案件類型，網站架設、人力派遣、軟體開發是前三大企業外包需求；APP開發案件金額最高，平均近20萬元，網站架設約9.4萬元、軟體開發8.5萬元。不少人才透過接案為自己每月加薪數萬元，企業也可彈性運用人才共享省下更多人事成本，創造雙贏局面！

近年來中小企業與新創公司如雨後春筍般出現，根據經濟部統計，2018年中小企業家數達97.64%，年增1.99%，創2014年以來的新高。中小企業由於人事較為精簡，無法擁有足夠的人才應付快速變化的經營環境，加上一例一休上路後，造成的人事成本衝擊，進而讓尋求人力共享平台成為新趨勢。

從Tasker出任務平台（https://www.tasker.com.tw/）公布的十大企業案件類型來看：1. 網站程式設計 2. 人力派遣 3. 軟體程式設計 4. DM/海報/卡片設計 5. 行銷企劃 6. 網頁版型設計 7. 服裝/產品/造型Model 8. 網站維護/經營 9. 影片/音效後製剪輯 10. APP開發，10大中有6個跟數位人才相關，顯示現在台灣企業數位轉型需求高，由於內部沒有相關人才，所以改從人力共享市場中找尋，這樣做可以省下更多閒置人力預算，還能用相對低的成本且更快速達成目的，而省下時間及預算可以讓你更專注的衝刺本業。

同時，各類案件的平均成交金額，以APP開發最高，案件平均近20萬元，其次為網站架設約9.4萬、軟體程式設計8.5萬、行銷企劃6.8萬、網頁版型設計3.1萬、人力派遣4.1萬，藉由人力共享平台，有專業的人才，也可每月多加薪數萬元。

Tasker出任務較傳統人力銀行下的外包網站，有三大優勢：

人才作品有更好的展示及呈現方式，相較以展示履歷及經歷為主的人力銀行外包網，Tasker出任務更強調作品和成功案例的呈現，抓住案主目光。 人才可以自行設定多個報價方案，直接讓案主預訂，案主可以依照自己的預算做選擇之外，人才也不需要削價競爭。 自動比對推薦類別，讓案主接觸到最合適的人才，提升媒合效率。

Tasker出任務營運主管Daron Hu表示，為了更好的瞄準人力共享商機，讓Tasker能夠提供更好、更創新的服務，我們不斷優化，目前在Tasker出任務上發佈人力需求，近9成的業主都能在1天能獲得解決，甚至是1小時內。台灣許多中小企業無法找到足夠專業的人才，或者有短期的企業職能無法被滿足，透過人力共享平台，企業不需支出固定人事成本，但卻有更靈活彈性的人才資料庫；而對於身負專業的人才，也可以透過接案獲得更多收入，在薪水凍漲的年代增加自己的收入。

Tasker出任務網站：https://www.tasker.com.tw/