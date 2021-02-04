綠色冀泉聯手金龍神紙行創新轉型種樹救地球

經營金紙行並同時種樹，重新投注現代人文及環保議題，翻轉傳產家業繼承路線迷思，亞洲百大社企綠色冀泉聯手台東傳產金龍神紙行，打造的金龍神紙行文創館日前全新開幕，現場冠蓋雲集，台東縣長饒慶鈴親臨祝賀，見證傳統金紙香燭販售的金龍神紙行超前佈署傳承家業，創新轉型種樹救地球。

金龍神紙行文創館融和歷史沿革、文化傳承、兒童閱讀、展覽企劃、文創商品等空間，創造共享經濟，導入一爐一樹、以樹養球的現代環保思維。第三代繼承人方顯松表示，「我爸爸是跟著我阿公努力學習，我從小看著爸爸辛苦開展，才有今天的規模，我也要讓我兒子看到我全力以赴的樣子！」

台東縣長饒慶鈴讚許金龍神紙行第三代接班人方顯松以新創舉，讓傳統產業找到新生命。圖／綠色冀泉提供

方顯松指出，傳產經營者不只是家業精神傳承，更要透過社會創新，善盡社會責任、轉型精進的作法，才能在瞬息萬變的市場永續經營，落實社會、環境與公司永續經營目標。

方顯松帶領「金龍神紙行」開創時代新趨勢，目標是成為全台種樹最多的金紙行。圖／綠色冀泉提供

金紙在台灣的宮廟文化佔有重要地位，近年環保意識興起，愈來愈多宮廟不再使用或減少焚燒金紙，有70年歷史的台東金龍神紙行老店第三代接班人方顯松面對傳產困境，除了在產品原料改用環保材質，更於2018年開始與亞洲百大社企綠色冀泉社會企業合作種樹，創意行銷「一爐一樹」方案，每銷售一座環保金爐就種一棵台灣原生牛樟樹，傳承家業、保存宮廟文化、碳中和，多元並進。

綠色冀泉創辦人陳宇華指出，護國神山台積電股票27年投報率275倍，富蘭克林最長壽基金持有66年成長1200倍，種一棵樹50年成樹累積總價值超過6000倍。此次感謝與金龍神紙行CSR專案合作「一爐一樹」、「以樹養球」地方創生計畫，共同響應全球氣候行動，除了種樹推動碳中和，樹下經濟收益用於兒童足球運動，藉由自然落枝做成的文創商品三分之一收入支持足球隊，讓孩子無憂無慮踢球，將財富建立在環境保護上，為子孫建立美好的未來。

以自然落枝製作的獎牌，成為文創商品，販售所得三分之一回捐足球隊，讓孩子安心踢球。圖／綠色冀泉提供

綠色冀泉創辦人陳宇華呼籲各界將財富投入生態保護，種樹救地球。圖／綠色冀泉提供

陳宇華引述聯合國於2016年公布資料指出，過去75年，高達51％的新疾病與土地利用、食品和農產業的變化有關。而農業和城市的擴張造成森林砍伐，使我們失去了病原體和人類之間的自然緩衝風險。目前在全球肆虐的COVID-19，成為證明我們已經跨越多項地球限度臨界點的最強而有力證據。科學家警告，如果人類再不採取挽救措施，世界文明將面臨滅頂之災。這是過去一萬年歷史人類從未經歷過的景況，每一個產業都該為地球負責，因此綠色冀泉推出「一人一千一樹」全民種樹救地球活動，為地球投資1000元，50年成長6000倍。「我們都有責任為下一代留下更多的美好！」

綠色冀泉社企是亞洲百大社企之一，在台推動綠色冀泉計劃，種下100萬棵台灣珍寶牛樟樹，將循環經濟數據上鏈，利用完整的生產履歷及雲端大”樹”據智能決策系統，計算牛樟樹的生態與經濟總產出，預估對地球總貢獻值將破1兆新台幣。綠色冀泉社企也是台灣第一家結合SDChain區塊鏈技術發行數字貨幣的社企，其團隊發行的綠金幣GBC已於7月上線SDAT交易所。

綠色冀泉社企網址：www.ghsgbc.com