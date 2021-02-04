施耐德電機在媒體「企業騎士」全球永續發展企業排名第一

加快永續發展戰略，目標是於2025年實現11個具體的永續發展目標

能源管理與自動化全球專家施耐德電機（Schneider Electric）2月4日宣布將環境面、社會面及治理面的考量納入企業活動的長期策略，並且協助客戶與商業夥伴實現其永續發展之目標。

與本公告及新聞同時發佈的消息是，加拿大媒體和研究公司corporate Knights(譯：企業騎士）依據企業的永續發展績效進行排名及金融產品評級，首次將施耐德電機列為「全球百強永續發展企業」年度指標的第一名。 施耐德電機從前一年度全球第29名躍升至2021年的第1名，是對施耐德電機對於環境、社會和公司治理 (ESG) 問題的早期投入及永續承諾的重要認可。本新聞還強調施耐德電機已轉型為促進能源效率及永續性的領導數位解決方案提供商。

施耐德電機永續發展影響力計劃。圖/業者提供

施耐德電機董事長兼首席執行長Jean-Pascal Tricoire表示，「我們的戰略核心是建立永續的業務及企業。客戶、員工、合作夥伴和投資者從未像現在如此關注ESG。 施耐德電機長期以來一直在處理這些問題，我們一直在為自己、客戶及合作夥伴提高標準。」 「施耐德是ESG事務的早期採用者，我們在2005年就推出首個永續發展量表。但是，ESG承諾不能只是一次性的，施耐德每三年會加強一次企業承諾。 我們所有人（公司，政府，個人）都致力於讓世界更 Green(潔淨)，更具包容性。 我們的新承諾將定義企業下一步的貢獻。」

新的施耐德永續發展影響（SSI）計劃將涵蓋2021-2025年，且大大促進了先前目標的實現。 此計畫建立在六個長期承諾的基礎上，這些承諾將實現聯合國的永續發展目標。 這些長期承諾是為一個積極應對氣候變化的世界而行動、 高效的利用資源、 遵守其信任原則、 創造平等機會、 發揮各代人的力量、 並賦予當地社區權力。

施耐德電氣首席策略與永續發展長Olivier Blum表示，「使世界更潔淨，更公平合理的能力和意願不僅是道德責任，且具有良好的商業意義。」「以COVID-19為標誌的2020年，一系列與氣候有關的災難，以及《巴黎協定》關於氣候變化的五週年，增強了採取行動的緊迫性。 它也強化了客戶加速過渡至低碳世界的意願。 施耐德電機的解決方案正可協助客戶實現以上目標。」

這些長期承諾包括到2025年可實現的11項具體目標。 並且，在施耐德電機經營的一百多家市場的領導者，也將首次設定當地目標，以解決其社區中的基層需求。

關於施耐德電機永續發展影響力計劃2021-2025

自2005年推出全球首個企業永續發展量表以來，施耐德在永續發展成就方面就屢獲殊榮，也一直按季度報告著這些財務之外的表現，僅在過去一年中，施耐德就已經加強了自己的脫碳路線圖，並簽署了「氣候承諾」。施耐德也是第一家發行與ESG相關的可轉換債券的企業，連續10年被列入提高環境透明度與採取相關行動的企業披露項目（CDP）A-List，並被金融時報評為「多樣性領袖50強」。

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