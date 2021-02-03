大亞集團學甲76MW太陽能電廠正式啟用

文/葉圳轍

大亞集團佈局綠電再添實績；旗下心忠電業公司於台南學甲建置的76MW太陽能電廠，今(3)日舉行謝土暨啟用儀式，預估未來20年可發電超過18億度，等同約8,300萬棵樹木的吸碳量，發電收益上看90億元。

該電廠是國內首座獲准私人大型土地變更地面型太陽能電廠，也是大亞集團擴大綠能布局重要的一環；該電廠併網發電後，大亞旗下累計已有53座電廠，總裝置容量達120MW，未來透過持續電廠投資，將成為大亞本業穩定的收益來源。

大亞學甲76MW太陽能電廠，未來20年可發電超過18億度，約等同8,300萬棵樹木的吸碳量。圖為電廠鳥瞰圖。圖/大亞集團提供

大亞集團沈尚弘董事長表示，大亞本業已由過去線纜產品，擴大至「能源串接」產業，包括能源生產、傳輸、儲存到轉換等事業，如：傳輸用的電力電纜、能源轉換用的漆包線、能源產出的太陽能發電及儲存能源的智慧儲能電網系統等。

據國際能源總署（IEA）資料顯示，去(2020)年全球新增再生能源發電容量創新高，近90%新增電力來自再生能源，僅10%來自天然氣與燃煤，預計到2025年，綠電將取代燃煤50年來霸主地位，成為最大電力來源。

沈尚弘指出，低碳投資牽動全球產業布局，低碳營運模式也儼然成為企業永續經營關鍵；2020年為該集團品牌溝通元年，近年透過積極佈局本業，從能源產生、傳輸、儲存到轉換，落實能源轉型、積極投資未來。

電廠發電不忘永續環保、友善復甦在地經濟

沈尚弘說，該電廠發電之餘，更不忘永續環保、友善復甦在地經濟。臺灣西南部地區雲林、嘉義、台南、高雄為養殖漁業重要基地，近來農漁村人口萎縮，人力嚴重不足，產出更是不符合經濟效益。

因此，大亞學甲76MW電廠，除了是國內首座獲准私人大型土地變更地面型太陽能電廠外，建置更採天然滯洪池工法，植入式基樁、不填土、施工過程不破壞魚塭現況，加上完工後的魚塭具有蓄積雨水提供滯洪的功能，可有效幫助雨季期間當地排水，活絡生態系統。

大亞集團學甲76MW電廠，案採天然滯洪池工法，不破壞魚塭現況，並具蓄積雨水、滯洪功能，活絡生態系統。圖/大亞集團提供

此外，該電廠設計採無線邊框，有利洩水專利式380W單晶模組與非晶質變壓器，將發電損失降到最低；持續貫徹大亞精神，連結科技邁向永續。