超惠推明星產品 美IPC環保清潔劑

為迎合消費者環保意識，市售清潔劑多標榜天然、無毒，但真的安全嗎？超惠企業為國內專業油品和清潔劑廠商，引進獲得美國環境創新獎的IPC公司全系列清潔劑，以優質產品守護我們的家園。

美國IPC公司(INTERNATIONAL PRODUCT CORPORATION)位於紐澤西州(NJ)伯靈頓(Burlington)，為近百年歷史的專業環保清潔劑製造廠，致力於研發及生產高品質的環保清潔劑，產品皆通過NSF認證及FDA認證，符合安全、無毒之環保要求。Micro Green溫和中性、可生物分解，清潔設備不殘留表面，針對多種軟質及硬質表面如：塑膠、橡膠、金屬、陶瓷、玻璃等材質。無毒、不易燃、無腐蝕性，於美國FDA NSF註冊為A1清潔劑，Micro-90為強效多功能清潔劑，用於浸泡、低壓噴霧和其他低速攪拌清潔設備。適用於光學鏡片、實驗室玻璃器皿、陶瓷、不锈鋼、過濾薄膜，對超音波清洗系統特別有效。

Zymit低泡沫含酶清潔劑，能有效加速分解並徹底清除污垢，適用於如：血液、細胞組織、黏液、凝膠，清洗醫療器皿特別有效。Micro A07檸檬酸液態清潔劑，使用天然檸檬酸與陰離子表面活性劑之獨特配方，可去除乳結石、硬水垢、鐵鏽、礦殘留物、實驗室器皿和設備上的泥土，另有Surface-Cleanse 930中性濃縮液態清潔劑，安全高效，適合電子元件清洗，適用如超音波清洗設備之輕微攪拌清洗系統。LF2100低泡沫液態清潔劑能有效清除玻璃、不锈鋼、金屬、陶瓷、塑料、寶石表面之各種污垢和粗重纖維，適合噴霧及其他高速攪拌系統。

超惠企業董事長許建燈表示：「正確使用清潔劑才不會危害健康和環境，尤其食品製造是良心事業，設備該要用食品級清潔劑，不能省。美國IPC環保清潔劑是友善環境的優質品牌，我們希望能好好推廣，喚醒台灣業者的企業社會責任和使命感，落實環保，造就更進步的社會。」