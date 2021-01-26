大同挑戰多元綠電案場 建置北臺首座光電公墓

大同公司(股票代號：2371)拓展再生能源版圖有成，已完成併網162MW，為全台公有屋頂型太陽能案場最多的廠商。大同在2020年開始投入桃園新屋區第4、7及8公墓用地建置太陽光電的計畫，現已完成7號及8號公墓的太陽能建置，為北台灣首座完成併網之光電公墓；4號公墓案場也即將在農曆年前完成併網，整個計畫約可建置容量3.16MW的太陽光電系統，年發電量將達到約336萬度，減碳量約1,710公噸，相當於4座大安森林公園吸碳量。

太陽光電系統的建置，除了常見的屋頂型、地面型、漁電共生等案場以外，政府也陸續開放像是垃圾掩埋場、公有墓地的多元利用，大同公司自2016年開始投入復育掩埋場、公墓等地區成為太陽光電案場的計畫，為台灣的太陽光電發展開闢新的商業模式。其中位於台北市福德坑環保復育公園的「能源之丘」，更獲頒「國家卓越建設獎評選 – 最佳環境文化類特別獎」，開創台灣於垃圾掩埋場復育園區建置太陽光電的技術與可能；爾後陸續建置南港山水綠生態公園「能源之丘2.0」、桃園市五座掩埋場、新竹縣南寮看海公園等垃圾掩埋場太陽能案場。

公墓區域整理建置太陽光電發電廠，除了能活化原公墓用地，並且兼具綠能發電與停車功能，同時美化環境，解決周邊雜草叢生問題。本案桃園市政府盤點遷葬之新屋區第4、7及8公墓殯葬用地規劃建置光電公墓，由大同公司取得標案，並責成國內太陽能系統維運容量規模最大的廠商大同永旭負責建置與維運。第8公墓亦為示範公墓，於鄰近禁葬區域設置地面型太陽光電系統，並將太陽光電與停車場結合成光電停車場，預計可容納24部機車及120輛汽車，提供民眾清明節掃墓期間或其他時間停車需求。目前第7、8號公墓案場已掛表完成，第4號公墓案場農曆年前可全數併網。

在經濟部公布的綠能政策目標中，台灣2025年的再生能源占比為20%，其中太陽光電預計要達到20GW的裝置容量，並以8GW屋頂型太陽能為目標，對於大同公司來說是一大契機。再加上於今年初上路的「再生能源發展條例」，針對契約容量超過五千瓩的用電戶需設置再生能源的規定，都促進了綠電需求的成長。預計2021年大同太陽光電搭上綠能浪潮，建置量將以成長50%以上為目標。