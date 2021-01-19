小麥吸管100%可自然分解 塑膠吸管的替代品

文/葉圳轍

民眾飲用珍珠奶茶、泡沫紅茶…等手搖飲時，不使用「塑膠吸管」不容易，但為了環保，改用100%可自然分解「小麥吸管」，卻是店家及你我都做得到。

小麥吸管是眾多取得環保署「生物可分解塑膠」環保標章的吸管之一，但卻是唯一強調可100%自然生物分解，比PLA(聚乳酸，主要由玉米澱粉製成)、甘蔗、紙、竹籤維等材質吸管更環保，對環境不會形成任何負擔。

小麥吸管是來自天然、回歸自然的最佳創新技術，由台灣自主技術研發生產，去(109)年取得環保標章(環保字第17563號)，產品由誠宇國際公司代理銷售，並以「微笑海龜」為品牌(商標申請中)，積極拓展市場。

誠宇國際總經理張益誠表示，2015年一隻海龜鼻腔內插著一支塑膠吸管影片被公布後，引起全球震撼；該隻海龜的受害，讓嚴重的海洋塑膠垃圾問題被重視，並促成全球加速減塑風潮。

守護海洋、微笑自然，不希望有海龜再被塑膠吸管危害；「微笑海龜」正是小麥吸管品牌設立的初衷，張益誠說。

零塑的小麥吸管，除了通過台灣環保標章及食品器具容器包裝衛生標準外，亦通過歐盟及美國環保規範，通過檢核項目包括材質分析、重金屬分析、生物分解性、崩解度試驗及生態毒性試驗等，證明小麥吸管100%天然無毒、100%可微生物分解，可謂「來自天然，回歸自然」。

張益誠指出，台灣市面同類型一次性生物分解吸管，如PLA、甘蔗/竹纖等材料吸管，小麥吸管是少數符合歐盟及美國的規範吸管之一，等同取得銷往歐美國家的入門票。

相較塑膠吸管，小麥吸管價格較「貴」；原因在於原料、環保製程及量產規模。張益誠說，使用小麥吸管佔店家營運成本非常微小，且未來透過產能擴大，價格一定是往下走。

張益誠坦承，符合自然環保的小麥吸管，推廣上要全面取代塑膠吸管尚有一段路要走，除了價格，關鍵在於政府法令。

據悉，環保署規範自2019年7月1日起政府部門、學校、百貨及購物中心、連鎖速食店等4類對象，內食餐飲不得提供一次用塑膠吸管(外帶可提供塑膠吸管)，要到2025年全國各通路才禁提供、2030年全面禁用，屆時禁用範圍也包括塑膠的購物袋、免洗餐具及飲料杯等。

因應減塑，100%可自然生物分解的小麥吸管，認同的多，行動的少，但還是有許多手搖飲及餐廳業者超前佈署，立即做出改變。

張益誠說，小麥吸管從去(2020)年第四季開始推廣以來，第一波採用的店家如：布萊恩紅茶、台南幫茶飲連鎖、MoM’s touch 韓國連鎖炸雞、台糖長榮酒店、天籟藝文市集庭園餐廳、水灣連鎖餐廳、黃家東門筵席、十鼓文化村餐廳、愛鎵生活百貨(販售)…等，都是對力行環保有相當堅持的業者。

只要減塑，對環境都是有幫助的；張益誠轉述一位採用小麥吸管的連鎖飲品店老闆的話說：每月雖然增加一些成本，但沒有過的比較差、也很安心，微小付出，可以減輕對環境的負擔，何樂不為。

小麥吸管正積極尋找認同的伯樂，下一步更將以小麥殼製成袋、杯膜等產品方向研發努力。這條路長又艱辛，「對的事，總要有人做，雖有阻礙，一步一腳印，總能找志同道合的人」，張益誠堅定的說。