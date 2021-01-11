台南綠色企業學習標竿 厚植生態創新與永續發展實力

文/林宜蓁

宏遠興業股份有限公司(以下簡稱宏遠)為國內少數從加工紗、織布、染整、後加工垂直整合的一貫專業紡織廠，是國際知名運動和戶外休閒品牌機能性高科技環保布料的供應商。為開創新局，3年前遠赴美國、中南美洲、非洲設廠，2019年正式運轉。未料2020年全球經濟遭逢新冠疫情肆虐，讓正值燒錢的宏遠雪上加霜，幸好國家口罩隊的加入，開發防疫產品，海外口罩、防護衣訂單的滿載挹注，讓宏遠去年營收仍能正成長。宏遠相信新的海外市場布局，及新產品投放，必能帶動公司今年的成長動能，揮別2020，喜迎2021年嶄新的一頁。

宏遠一向以投資未來永續經營，貢獻社會改變世界為公司的使命與願景；由於看到紡織業在人口紅利已從中國、越南的人力成本逐年調漲，又加上全球地緣經濟的日益成形，非洲將成為取代中國的世界工廠，幾十年後亦將成為全球的市場，未來的中產階級與消費市場勢必日漸成形，因此大膽遠赴東南亞、非洲、美洲等地考察，評估海外投資設廠可能性，最終決定投資衣索比亞成衣廠、海地成衣廠、美國北卡織染廠。

宏遠的四大核心能力為『「創新、智慧、永續、精實」，以創新智慧的宏遠，精實永續的經營來創造六方皆贏(員工、顧客、供應商、股東、社會、環境)。因此，全球六廠(台灣、上海、泰國、美國、衣索比亞、海地廠)都是以相同的宏遠人文化，對內_向善、向上、向前，對外_正直、利他、感恩，來培育六廠的員工。

宏遠總經理葉清來表示，宏遠的企業核心價值是與利害關係者創造共享價值，獲得經濟、社會和環境三重盈餘，善盡企業社會責任。從經濟面的節能減碳、環境面的生態環保和復育生物多樣性，再推進到社會面的公平正義，回饋社會支持公益環保，期能達到兼顧經濟、社會和環境永續的「三重盈餘」 (Triple-Bottom-Line)。

宏遠位在台南市山上區的「宏遠紡織生態工業園」，獲經濟部頒發「綠色工廠標章」證書，為紡織業第1家擁有鑽石級「綠建築標章」及清潔生產雙認証的「綠色工廠」殊榮廠商。圖/業者提供

葉清來指出，宏遠永續發展，即以發揮資源生產力、友善環境的生態化設計、Cradle to Cradle做為核心理念，秉持創新和永續，致力開發對人類及生態無害的紡織品以減少環境衝擊。利用模組化設計與快速化生產為原則，致力創新永續產品的研發與生產。不僅重視原料的綠色採購，更以中度科技開發無毒生產和友善生態、降低能耗的製程，致力於資源效益最大化和降低污染。

在新產品研發，公司結合自有的研發技術與能力，並掌握關鍵配方原料，以綠色7R 的修練，重新思考、重新設計產品或流程、減量使用、重複使用、修復、再生、及生態復原。如去年開發的多功能防護風衣，有別坊間拋棄式防護衣，可重複水洗，可多次使用，且更加友善環境。

宏遠新開發的多功能防護風衣，有別坊間拋棄式防護衣，可重複水洗，可多次使用，且更加友善環境。圖/業者提供

宏遠對於臺南市政府過去在輔導企業升級轉型為綠色產業，提升綠色競爭力努力，表示感謝。他們率先在台南市山上區工廠打造「宏遠紡織生態工業園」，成為台灣企業及工廠改造的最佳學習標竿。透過市府大力宣導，已經超過上千家參訪單位、超過上萬人次到訪。他們希望藉此影響更多有影響力的人，大家一起響應「節能、環保、愛地球」，將口號化為實際行動，落實在我們生活周遭，並塑造產業永續發展的優良環境。