海洋科技產業創新專區啟用 為台灣發展離岸風電添助力

文/葉圳轍

台灣發展離岸風電再添助力；國家前瞻基礎建設計畫綠能建設之一、位於高雄興達港的「海洋科技產業創新專區」，今(11)日舉行啟用儀式；該專區將補足國內發展離岸風電所需之水下基礎製造、海事工程技術及人才培訓的缺口，也將成為國家發展海洋科技相關產業的重要平台。

該專區由經濟部能源局規劃指導、金屬中心執行建置，108年4月動工，110年1月11日正式啟用，未來管理營運也將交由金屬中心負責。

參與海洋科技產業創新專區啟用儀式貴賓合照。圖/葉圳轍

經濟部長王美花出席啟用儀式表示，很高興專區的建置，將原有的漁港及溼地生態完整保留下，帶進新的離岸風電產業，未來興達港將成為台灣發展離岸風電重要的產業聚落，對創造在地就業機會及活絡興達港周邊經濟，具有指標意義。

王美花說，節能減碳是國際的趨勢，在國家明確的綠能政策、前瞻基礎建設計畫挹注下，才有今日海洋科技產業創新專區的成形。未來該專區將擔負起離岸風電基礎建設及運維人才培育的重責，對國家發展綠能產業具有重要地位。

高雄市長陳其邁與會表示，由海洋科技產業創新專區的建置，可以看到政府的執行效能及發展綠能產業的決心，歡迎外資持續台灣、投資高雄，高雄市政府會盡全力提供必要資源與協助。

配合海洋科技產業創新專區啟用，金屬中心在經濟部長王美花(右四)及經濟部能源局長游振偉(右三)見證下，與西門子歌美颯離岸風力再生能源、沃旭能源、喬集偉思特、台灣汽電共生、海洋重工等機構簽訂合作備忘錄，提供產業即戰力的培訓需求。圖/葉圳轍

該專區為完備國內水下基礎製造、海事工程技術、人才與產業發展能量，因此設立任務以「海洋工程」、「海洋科技工程人才培訓及認證」、「海洋科技產業創新」為主軸，期建立我國離岸風電水下基礎製造能量，培育國內離岸風電相關人才，並建立海洋科技產業自主研發能量，

該專區啟用後，今日也為人培中心舉行第一梯次開訓；未來訓練容量可達1,800人次/年，將成為全球唯一結合研發與人才訓練的培訓機構。

在經濟部長王美花主持下，海洋科技產業人才培訓及認證中心，舉行第一梯次學員開訓。圖/葉圳轍

此外，該專區規劃可進駐空間約1,674坪，預計今(110)年第一季開放廠商進駐，可帶動當地海洋科技研發產業，在國內練兵後切入國際供應鏈市場，提升我國綠能產業製造能量與附加價值，加速推動台灣成為「亞洲綠能發展中心」。