臺南唯一機車製造廠 持續在油電雙車市場發光發熱

文/郭文正

台南市轄區唯一的機車製造廠宏佳騰公司近年來投注電動機車領域成果輝煌，去年銷售近萬輛成為國內電動機車銷售亞軍，今年將加碼推出4款新車款提供民眾更多元的電動機車新選擇，油車部分也同樣將推七期新車款上市，而視為競爭優勢的智慧交通產品布局也受到臺南市政府交通局支持，對於今年的整體營運有信心再度超標。

宏佳騰公司執行長林東閔表示，該公司去(2020)年在電動機車市場交出漂亮的成績單，今年也將更積極投入電動機車市場，身為PBGN品牌一員，除了在交換電池系統上共襄盛舉之外，繼智慧儀表CORXERA後也將持續在產品研發上走出差異化，既可滿足消費者多元騎乘的需求，也將加速提升宏佳騰品牌形象與銷售契機。

宏佳騰藉由在地優勢與GoShare合作，2020年跨足台南共享電動機車市場品牌，宏佳騰董事長鍾杰霖(如圖左二)、宏佳騰智慧電車特助鍾亞成(左一)、宏佳騰智慧電車執行長林東閔 (左三)共同出席。圖/郭文正

宏佳騰向來注重在地回饋，只要台南市有任何活動都積極參與或贊助，如每年贊助台南山上區鳳梨節，今年五月因受疫情影響加碼響應台南市政府山上區企業鳳梨認購，並不定期贊助參與台南相關活動(台南跨年晚會、市集活動、驚市騎蹟等)，另外去年7月1日與goshare合作，將goshare引進台南，並成為gogoro以外，第一個與goshare合作的PBGN品牌，去年11月20日外交部帶領駐台使節參訪，也成為外交部長第一次一同參與參訪行程的業者，顯示該公司對身為台南市在地產業相當自豪，也感念臺南市政府有溫度的對待在地產業，很多大型活動都主動邀請在地廠商參與，透過增加廠商在媒體的曝光率提升品牌形象，甚至產品銷售上也因此受惠，所以宏佳騰將據以持續在油、電機車領域持續努力，成為相互加持的在地企業。

林東閔進一步表示，身為台南在地機車製造廠本就要善盡社會責任與回饋地方，而要兩者兼具最主要仍是交出亮麗的營運績效，因為唯有把公司績效做好才能增進中下游廠商訂單，而且公司有賺錢才能持續擴大規模，也才能增聘人員，該公司目前人員約430人大都集中在台南山上區總部，未來評估將增加研發需求，所以對於相關人才的招聘會持續規劃，也歡迎在地年輕人參與宏佳騰的寬廣未來。

外交部109年11月20日由外交部吳釗燮部長(如圖右機車上)率領30國駐臺使節與商務代表參訪宏佳騰總部，讓各國使節認識來自臺南的臺灣之光，董事長鍾杰霖親自陪同介紹(圖左沙灘車上)。圖/宏佳騰公司提供

宏佳騰積極投入智慧交通的整體布局，自行研發並在市場廣受好評的智慧儀表CORXERA，透過車聯網將可橫跨油、電雙車領域，未來除了持續提前布局的智慧交通系列產品之外，也將加碼投資電動機車，而且也將針對商用領域率先開發4G版CROXERA智慧儀表系統，聚焦提供商務人士、物流業者與一般使用者更強大的客製化服務，將交通安全與數位服務推升到新的領域，持續推動智慧騎乘的進化，另外今年也將開發推出三輪電動機車，可因應小型商業與中小企業在物流與送餐等需求一舉跨進新興市場，而綠牌電動機車也是今年搶進短程需求的最佳利器，在完整的策略規劃中宏佳騰將穩健跨出內銷為主、外銷為輔的油、電雙車新契機。