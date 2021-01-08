行政院農業委員會109年12月29日就「農業保險法」於今(110)年1月1日正式施行上路召開記者會，由主委陳吉仲主持，邀請農漁民及農漁會等出席參加，該會說明農業保險法施行，為我國農業保險發展樹立重要的里程碑，為農漁民營造安心從農好環境。

「農業保險法」在朝野高度共識下，於109年5月12日完成三讀程序，陳主委特別感謝社會各界對政府推動農業保險的支持，該法將於明年元月連同相關辦法及配套政策一併施行，擴大農業保險的保障範圍、完備運作制度、提供農民保險費補助及保險人獎勵措施等，並結合農業政策措施，擴大農業保險執行成效，協助農民分散農業經營風險。

陳主委表示，臺灣天然災害發生頻率高，常導致嚴重的農業災損，為保障農民收入穩定，農委會自106年擴大試辦農業保險，截至今年11月底止，已開辦21種品項，33張保單，累計總投保件數5.6萬件、總投保面積9.3萬公頃;在保險理賠方面，累計理賠件數約9,200件、總理賠金額達3億元;以水稻保險為例，今年上半年發生稻穗不稔實(即俗稱空包彈)，造成稻農收穫量減少發生損失，共有29鄉鎮達理賠標準，理賠金額逾1億元，其中花東兩縣市計有16鄉鎮市達理賠標準，理賠金額約7,600萬元，有效填補農民遭受災害之損失。

記者會中，部分投保農業保險獲得理賠的農漁民，分享見證如何透過保險分散農業經營的風險，花蓮潘姓青農表示，種水稻最擔心颱風及稻熱病，農委會推廣水稻保險，農民只要負擔10%保費，大家都應該投保，像今年1期水稻空包彈，有獲得理賠，就可以減少損失。

屏東陳姓青農則說明，他在106及107年連續兩年投保「降水量參數養殖水產保險」，均因颱風降兩量達到賠付門檻，不需現場勘查，就迅速獲得理賠，對於彌補災害損失幫助很大。

此外，陳主委強調，為有效分散農業保險風險，明年將成立財團法人農業保險基金執行危險分散機制，把農民繳的保費交給基金專業進行運用及管理，透過再保險的安排，將農業保險的危險分散到國外，讓更多的農民朋友可以來參加農業保險，不用再看天吃飯。

農業保險完成立法的意義，不僅彰顯政府推動農業保險決心，更延續社會各界對土地、農民及農業的感情。110年是農業保險列車開啟的元年，為接續試辦期間相關政策，深化對農業經營的保障，農委會除完備各項子法規，架構完整的農業保險運作機制，並加強宣導農業保險政策，擴大農業保險品項，增加保險涵蓋範圍，落實照顧農民之天職，讓農民辛苦的耕作可以得到政府更完善的保障。