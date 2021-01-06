金屬中心與西門子歌美颯攜手培訓離岸風電產業人才

文/葉圳轍

西門子歌美颯與金屬中心今(6)日發表聯合聲明，金屬中心將協助西門子歌美颯，規劃離岸風場建置及維運所需專業人才的進階及客製化課程，雙方並將於下周一(11日)於高雄海洋科技產業創新專區，正式簽署合作意向書。

該離岸風電專業訓練課程，將由西門子歌美颯派員來台培育與認證金屬中心講師，並定期審核專業訓練項目。未來接受該課程培育的學員將包含: 西門子歌美颯運維與建置技師、客戶及承包商等。

這將是西門子歌美颯第一次於亞洲委託外部單位執行專業客製化課程，將進一步推動台灣離岸風電人才技術移轉，意義備受各界矚目。

該合作案，不僅象徵金屬中心有能力提供國際級專業品質的訓練，更深化西門子歌美颯長期耕耘台灣離岸風電市場的承諾。

據悉，本(1)月西門子歌美颯的訓練設備與師資將可到位，今年全台預估將有70位技術人員接受訓練。

金屬中心表示，該中心受經濟部能源局委託，籌備及經營位於興達港的海洋科技產業創新專區。其中海洋科技產業人才培訓及認證中心，更與合作單位Maersk Training 建置國際風能組織 (GWO, Global Wind Organization) 各項離岸風電課程，包括基礎安全及技術訓練，進階救援及急救訓練、吊車及指引手訓練、葉片修復等專業課程。

金屬中心說，隨著政府離岸風電發展的進程，該中心將持續引進相應訓練設備以提供進階及專業課程，期成為台灣及亞太地區離岸風電人才培訓及認證的搖籃。