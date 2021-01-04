電動車時代 充電樁水漲船高

肯鑫電機超前部署 9月成為台灣首家西門子AC充電樁授權經銷商

電動車未來5~10年將進入快速發展期，各國車廠陸續發表環保聲明，如英國、荷蘭、德國、中國、愛爾蘭、以色列等都宣布2030年開始全國範圍內禁止銷售新的汽油車與柴油車，日產宣稱2025年停售旗下燃油車、賓利2026年起停售燃油車2030年將完全實現電動化，正式成為純電動車品牌。充電樁因此成為全球各大車廠超前部署的指標項目!

鑑此，近年積極布局新能源產業的肯鑫電機，繼提供客戶從DC到AC都有許多保護&監控產品選擇之後，再於2020年9月成為台灣首家代理西門子AC充電樁的經銷商，其充電樁產品除了有多種系列與額外增加保護產品讓客戶選擇及提供建議，並有配合安裝廠商提供一條龍服務，日後亦將規劃展示中心以讓消費者體驗與了解西門子AC充電樁的高品質、高功能。

肯鑫表示，充電樁在台灣算是剛起步，但隨著全球各大車廠爭相投入大量資金開發，充電樁未來勢將走向普及化，目前需求客群以電動車使用者及賣場、汽車旅館、停車場、飯店等代步載具為大宗，未來預計會走向「停車=充電」模式。

今年有大幅突破性改進的西門子新型第三代VersiCharge AC充電器，以設計新穎、高達11.5 kW的AC（交流）充電功率，以及提供各種通信選項可以連接到客戶首選的後端系統而備受注目。該新款還配備準確的收入計量功能與樓宇管理系統（例如Siemens Desigo），以實現動態負載管理，此功能可隨著建築物能源需求的變化而智能地進行調整。

肯鑫補充，堅固耐用的VersiCharge AC充電器適合室內和室外使用( 室內和室外NEMA 4, IK 10)，既可安裝在牆壁上，也可安裝在輔助支柱上，並有APP軟體(VersiCharge)提供客戶隨時觀看目前充電狀態。目前VersiCharge AC主要分為家用版與商業版本，再細分則有基本版與高端版，各別有40A與48A提供客戶八種規格選擇。

肯鑫電機於1986年起代理經銷 西門子 SIEMENS 低壓電控器材、2005 代理經銷 Cooper Bussmann(現為伊頓 Eaton Bussmann 保險絲及保險絲座產品)、2009 代理經銷 菲尼克斯 Phoenix Contact 全系列產品、2018 代理經銷 士林電機(台)、Telergon(西班牙) 隔離開關產品，品項隨著市場趨勢持續擴充。董事長許偉洋表示，「為客戶提供最安全、完善及智能化的解決方案，競爭力的提昇、完善的服務，是公司一貫的理念」，近年更積極發展新能源事業(太陽能、風力、儲能、充電樁等)相關產品，朝著新能源與工業控制多方位持續成長。

德商西門子(SIEMENS) 為一全球性跨國企業，成立於1847年至今以電子與電機產品引領全球成為業界先驅，並活躍於能源、醫療、工業、基礎建設及城市業務(如捷運、智慧城市)等領域，西門子VersiCharge充電器在國際市場代表著卓越的品質、耐用性以及成熟技術長達十年以上。