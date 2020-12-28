勤業眾信引進泰國最大能源集團投資台灣

勤業眾信聯合會計師事務所所屬德勤財務顧問股份有限公司，積極配合政府綠能政策與擴大外資在台投資再生能源產業，不斷完成指標性大型專案；繼日前促成正崴集團旗下永崴投控與台灣三家壽險公司合資成立麗崴風光能源，共同投資多元化之太陽光電及陸域風電組合，再度成功引進重量級國際能源公司－泰國國家石油集團（PTT Group）來台投資綠能，完成大同集團旗下勝陽能源90%股權出售合約及長期管理服務合約之簽訂。

泰國國家石油集團是泰國規模最大的上市公司，其市值高達1兆2千億泰銖，集團業務涵蓋石油與天然氣探勘開採，生產上中下游石化相關產品，海上及陸上儲油儲氣設施、全球油品天然氣貿易等等。在綠能減碳的全球趨勢下，近年積極在國內外投入再生能源開發投資，並鎖定日本、台灣、南韓、印度和越南為主要海外投資國家。台灣政經情勢穩定，且政府積極動再生能源，因此PTT Group視台灣為最具投資潛力之海外市場之一。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲表示，近年來企業對於ESG的認知與重視提升，國際間有越來越多知名大廠為達成碳中和，要求其供應鏈廠商須使用相當比例之再生能源，以落實永續發展，因此綠電的建置與交易也愈顯重要，當氣候變遷帶來的影響已迫在眉睫，再生能源的應用或許可以成為緩解氣候變遷議題之重要解方。

德勤財務顧問股份有限公司總經理范有偉指出，本次交易不僅協助PTT Group進入台灣投資再生能源，也協助大同集團引進國際級戰略合作夥伴，為未來雙方在綠能領域合作展開新的契機。

勤業眾信相當重視此大趨勢發展，多年前就成立跨部門專案小組投入再生能源產業，至今已有相當成績，包括協助多家外資來台投資離岸風電或太陽光電之盡職調查、投資架構建議與審計稅務服務；並協助台灣綠能業者強化股權結構引進優質投資法人、協助完成多個專案融資聯貸、發電併網商轉後之電廠資產管理與股東權益管理等，已累積豐富且多面向的成功經驗。 在政府政策引導下，勤業眾信將持續投注資源服務國內外客戶，並全面投入再生能源、水務處理、工業與民生循環經濟及其他基礎建設之發展，協助推動台灣基建產業升級。