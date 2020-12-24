減塑做環保 從一根小吸管做起

文/葉圳轍

2015年海洋生物學家在哥斯大黎加公布一隻海龜鼻腔內插著一支15公分的塑膠吸管影片後，嚴重的海洋塑膠垃圾問題正式浮上檯面，讓各國正視減塑及關切海洋生態的迫切性。

塑膠吸管因為便宜、好用，所以才被大量使用，統計全球每天使用超過10億支，台灣每天使用則超過800萬支，且因質輕、回收效益低，因此容易被丟棄，最後可能流落到下水道，跟著排入大海。

生態專家表示，海龜事件或許只是個不幸的個案，但如果海洋塑膠垃圾再不有效控制，未來也許就是某些海洋物種滅絕的開始，最終將影響人類的生存。

因應塑膠製品的嚴重汙染，台灣算是全球減塑政策超前佈署的國家之一；但考量經濟發展及民眾便利性，乃採漸進方式進行。

據悉，環保署在2018年2月公布第一版的「台灣海洋廢棄物治理行動方案」，訂定「2020內用禁用、2025以價制量限用、2030全面禁用」的一次性塑膠減用時程表。

根據環保署廢管處的公告，從2020年7月1日起，公部門、學校、百貨購物中心、連鎖速食店等四大類「內用飲品」禁止提供「一次性塑膠吸管」；該政策實施半年以來，廠商配合度高，民眾反應良好，雖有零星違規，但新法上路一年內以開立勸導單限期改善為主，2021年7月1日後則無勸導期，查有不法將依《廢棄物清理法》第51條第3項，直接處1,200元以上6,000元以下罰鍰。

然，內用飲品店家不准提供一次性塑膠吸管，那外用(外帶)呢？依環保署規範，目前外帶並無限制，要至2025年全國各通路才禁止提供，2030年則全面禁用，屆時禁用範圍也包括塑膠購物袋、塑膠免洗餐具及塑膠飲料杯等，減塑政策沒有回頭路。

不希望有更多的海龜成為下一個受害者，材料業者也超前佈署，開發如PLA、小麥殼、紙、竹籤等材質之可分解吸管，以取代一次性塑膠吸管，降低對環境的衝擊。

只要減塑，對環境都是有幫助的；但不是任何環保吸管，業者及消費者就會埋單，除了觀念外，關鍵在於價格及方便性。

手搖飲業者台南幫茶飲事業總經理黃俊豪表示，任何環保的政策或產品，如果對消費者不友善，推廣成效自然會打折。

黃俊豪指出，手搖飲已成為台灣的特色文化，街頭巷尾到處林立，競爭激烈。對於環保的推動，該公司從不排拒，甚至都超前佈署。該公司在環保署未規範內用禁止一次性塑膠吸管之前，就嘗試使用環保吸管(紙質、竹籤及PLA)，考量的重點從來不是成本增加多少，而是消費者滿不滿意。如紙吸管強度不夠，又會影響飲品口感；竹籤易斷；PLA則含一定比重的塑膠，只能說是相對環保，且因原料是玉米，會有與人類爭糧的疑慮。

台南幫茶飲事業總經理黃俊豪(圖右)說，任何環保政策或產品，如果對消費者不友善，推廣成效自然會打折。圖左為台南幫茶飲總店長張瓊文。圖/葉圳轍

黃俊豪說，近期有業者開發100%可自然生物分解的小麥吸管，在兼顧環保及友善使用的角度上，是目前最好用、最實在的環保吸管，很高興有這樣的產品問世，但價格能便宜一點更好。

減塑政策，認同的多、行動的少，但確實有部分手搖飲業者超前佈署，立即做出改變。

全省連鎖的布萊恩紅茶，早已全面採用100%可自然分解小麥吸管；該公司董事長莊政安受訪被問及為何會超前法令使用環保吸管時表示：「不敢說做得很好，但堅持保護大自然、永續的理念從未改變，雖然每家分店每月增加數千元的成本，但能夠用最好的，就不會選擇次級。」

布萊恩紅茶董事長莊政安(中)說，全面採用環保吸管，雖然多付出，但很安心，也活(經營)的很好。圖左為環保吸管供應商誠宇國際總經理張益誠。圖/葉圳轍

莊政安說，雖然多付出，但很安心，也活(經營)的很好。就如同採用有機茶源是他的理想，雖無法做到100%，但無毒茶源卻是可以堅持的；這是社會責任，也是他起心動念創業的核心價值。

來自韓國的炸雞品牌Moms touch，也是率先使用100%可分解環保吸管的先驅；該品牌代理商超麥公司總經理汪立中受訪時表示，以顧客滿意的角度做思維，採用環保吸管，增加成本是必然，但有捨才有得。

汪立中說，吸管全面改用環保材質，該公司有二個思考的角度，首先是利潤的角度。以該公司的產品單價，小麥吸管佔成本比微乎其微。再者是顧客滿意的角度，內用曾以環保紙吸管代替塑膠吸管，但由於不耐濕、也影響飲品口感，因此紙吸管已被排除在外。目前內用提供小麥吸管，符合環保署規範，加上客戶肯定，因此沒有理由拒絕，自然是全面導入，連外帶也一併提供環保小麥吸管，超前同業，也超前國家法令。

被問到如果用量大，比塑膠吸管單價高出甚多的小麥吸管，難道不會不乏算嗎？汪立中率性地說，如果因使用環保吸管造成成本的據增，應該高興，因為代表使用量讓店家有感，也象徵銷售額增加，自然是喜不是憂。

超麥公司總經理汪立中(右)說，企業投入環保，要以顧客滿意的角度做思維，增加成本是必然，但有捨才有會得。圖左一、二為台南安平店加盟主林書認、孫子婷夫妻。圖/葉圳轍

汪立中強調，使用100%環保小麥吸管，除為環保盡一份心力外，也享有好名聲，會特別在店內做宣傳，讓顧客知道該公司的用心，不僅提供方便，也超前國家限塑政令，善盡社會責任。

利潤因為對環境友善而減少，相信是多數業者願意付出的代價。 但為加速限塑政策成效的顯現， 業者建議，政府可祭出補助，鼓勵相關飲品店家快速導入環保吸管或是減塑的行列，如同補助購買電動車，降低空氣汙染一樣。

為了下一代會更好，除了一次性塑膠吸管外，還有塑膠袋、塑膠杯、塑膠免洗餐具及其他塑膠製品等都應逐步減量使用；消費者下次在路邊買個手搖飲時，就從選用小小的一根環保吸管開始做環保吧！