台商回流動能強 東元成長有支撐

IE3「九溝馬達」年省50萬噸碳排放，節能減排再喊進

國際貿易戰不止，台商回流潮越來越踴躍。東元電機積極布局，目前已接洽台商家數近150家，主要分布在光學器材製造、光電產業、電子零組件相關業、半導體製造業、造紙業等。東元表示，將以機電統包及空調工程包為主要策略，同時提供主要設備如配電盤、自動化生產製程、冰水主機、發電機、馬達、配電器材等。至於台商回流掀起的建廠商機，最快何時發酵? 則需取決國際情勢的發展，疫情穩定與美國大選後之中美關係為最大變數，預估要2021年Q1後才會明朗。

東元在台商回流的最大優勢在於搭配關係企業如安華機電的統包工程、東訊公司的智能監測元件等，且東元馬達品質穩定、可靠度高、技術實力強，尤其建廠所需要的大馬達最是台商首選，更是積極搶進的主要考量。

挾馬達、變頻器產品擁有高品質、高技術實力之優勢，預估將帶給東元不少新的機會。身為馬達龍頭，東元一直是超前部署，在政府的法令與市場需求尚未成熟時，就引領更高的節能技術，繼完成IE3效率的馬達產品順銷上市，更高效率的IE4等級永磁馬達早已成爲下一個發展主力，此策略更順勢提升馬達所需的變頻器業績成長。變頻器方面東元則配合市場需求，開發工廠所需的風水力專用變頻器，連同執行微客製化服務，因應客戶需求開發專用機，協助提升設備的性能，即時快速回應。

未來，東元在農漁畜領域會加重力道，持續為節能減排為首的企業理想做出貢獻。目前，其自主研發的IE3高效率「九溝馬達」為水車增氧設備專用，關鍵部組所採用的不銹鋼材質，抗候、抗蝕能力佳，可讓馬達使用壽命更長，購置成本可於半年至一年回本。據研調顯示，台灣水產養殖業至少有1百萬台增氧機，若全數從IE1馬達升級成IE3高效率馬達，一年可節省50萬噸的碳排放量，相當於1272座大安森林公園碳吸收量。東元表示，向來重視永續經營理念，才決定以高效能馬達協助養殖漁業的生產模式升級，除了讓漁民朋友節電有感，更延長使用年限至少三年，達到環境永續，也幫助養殖漁業提高經濟效益。



另外，東元還同步推廣多種應用於食品機械設備的馬達，包括不鏽鋼馬達、鑄鐵殼馬達、單相鐵板殼馬達，為民生、商用相關產業全面性地提供更加穩定和更高的生產效率，落實節能減排!



