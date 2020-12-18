工研院攜手國內外大廠 拚百億智慧節能商機

根據國際能源署(IEA)研究，全球有超過1/4的溫室氣體是建築物所造成，有高達55％的全球耗電量是來自於建築，降低建築耗能是國際間發展節能減碳的關鍵策略。

在經濟部能源局支持下，工研院17日舉行「跨氣候帶綠能建築產研技術及國際合作發表會」，以「節能展示屋」攜手日本東京電力Power Grid等12家國內外大廠，共同投入百億智慧節能商機。

工研院現場也進行全球首座「亞熱帶綠能建築技術研發測試平台(SPINLab)」揭牌儀式，工研院宣布鏈結美國羅倫斯伯克萊國家實驗室(LBNL)與新加坡理工大學(SIT)研發能量，進行跨氣候帶綠能建築技術創新研發。

成大能測中心主任林大惠（左一起）、工研院綠能所長王人謙、能源局長游振偉、台南市長黃偉哲、工研院長劉文雄、成大副校長吳誠文為「亞熱帶綠能建築技術研發測試平台(SPINLab)」揭牌。圖／工研院提供

能源局長游振偉表示，在綠能政策的目標指引下，經濟部投入「沙崙智慧綠能科學城—綠能科技示範場域」的開發，在能源局及工研院執行團隊努力下，展現「節能展示屋」及「亞熱帶綠能建築技術研發測試平台」的成果。

「節能展示屋」模擬南臺灣常見的透天住宅形式，進行綠電最大化的智慧化節能建築技術示範與驗證。工研院與成功大學共同建置的全球首座「亞熱帶綠能建築技術研發測試平台」，提供不同建築受日照方位影響情境，以驗證綠能建築技術與產品性能。在智慧控制的進步及多元電力的發展條件下，有別於傳統綠電建築，將朝向更有效、更智慧化提高能源應用效率，讓人們在節能減碳的同時又能兼顧舒適生活。

未來透過綠能建築技術產學研共創及國際合作的觸角，可望成為我國綠能科技開發及綠能建築示範應用的典範場域，隨著場域的軟硬體設施完工、產業投資、進駐展開，沙崙綠能科技示範場域將成為我國能源轉型的關鍵據點。

工研院長劉文雄表示，全球都在面對2050年碳中和與零排放的議題，其中，能源議題占了很一大部分，「我們要非常努力才能達到這目標。」

工研院在能源局支持下，去年已完成綠能科技示範場域的整合建設，第二期的綠能科技示範場域在今年底會完成後，會有非常多綠能科技，例如，分散式能源的整合調度、ICT技術應用在三用電表等的智慧生活領域，均與整體能源管理相關。

工研院此次展示的亞熱帶綠能建築技術研發測試平台，是全世界第三個旋轉屋，相當值得臺灣驕傲。目前全球三個旋轉屋中，剛好跨越三大氣候帶，第一個是坐落於美國加州舊金山灣區，屬於溫帶；第二個是地處赤道，屬於熱帶的新加坡；第三個則是屬於亞熱帶的臺灣，建立於台南的沙崙綠能科技示範場域。綠能科技示範場域是綠能科技的測試驗證平台，廠商將不同的技術在此進行調度整合，讓綠能產業鏈在此滋長，帶領臺灣綠能產業延續茁壯。

產研攜手智慧節能 節能展示屋拚百億綠金

「節能展示屋」較一般住宅減少1/2耗能，並要以最少的建築設備、整合的創新技術來達到綠電最大化的終極目標。工研院結合日本東京電力Power Grid、台達電、台塑等12家國內大廠，一起發展高效率設備、感測器、照明、智慧控制等技術的整合應用，展現在AI人工智慧、5G發展趨勢下，智慧住宅能源效率高、舒適便利的嶄新樣貌，可望為創能、儲能、節能與建築產業帶動每年數百億的產值。

成大副校長吳誠文（左一起）、工研院長劉文雄、能源局長游振偉、工研院綠能所長王人謙共同推薦「節能展示屋」 較一般住宅減少1/2耗能。圖／工研院提供

臺南市長黃偉哲指出，臺南肩負臺灣能源轉型和綠能產業升級的關鍵角色，創新的綠建築及低碳節能設計正在大臺南遍地開花，期許新世代建築節能技術驅動在地產業蓬勃發展。

「節能展示屋」的建置吸引日本東京電力Power Grid、東京瓦斯公司(Tokyo Gas)跨國參與，從2019年就開始進行「次世代能源儀表系統」在臺灣的測試驗證，以結合電表、水表、瓦斯氣表三表合一的創新計量系統，與無線通訊標準(Wi-SUN)傳輸整合，進行住戶水、電、瓦斯、家電使用等等大數據分析，展現創新智慧生活應用。

東京電力Power Grid執行董事Kazuhiko Shiba指出，在疫情影響下，感謝工研院、成大及臺灣、日本相關公司的協助，未來希望與工研院的技術能量互相交流，創造更安全、便利和綠色的生活環境。

針對未來電力調度的需求，節能展示屋還可進一步作為，全臺灣第一個社區型分散式能源系統智慧調度測試基地，協助電業機構進行電力承載的試驗。所謂「電力承載順序」，亦即尋求電力解決辦法的優先次序，可先從節約能源、需量反應、分散能源等面向下手。在節約能源面向，節能展示屋可以模擬一整個社區接受能源管理中心的調度，演練電力尖峰時段需量反應的負載管理。

跨氣候鏈結美國、新加坡 建築節能研發再進化

除了「節能展示屋」，此次展示的重點還包括「亞熱帶綠能建築技術研發測試平台」。工研院綠能所所長王人謙表示，「亞熱帶綠能建築技術研發測試平台」是亞熱帶第一座旋轉測試平台，最大特色是可模擬不同房屋座向與不同太陽方位角對建築的影響，藉此測試建築材料與各項設備的性能，以實際測試結果與理論計算相互比較，建立共通比較標準。

「亞熱帶綠能建築技術研發測試平台」具有兩大功能：一、建置建築設計、建材、設備等數據資料庫，未來作為綠建築、能源等標章法規修訂的實證依據。二、提供降低建築能耗產品一站式的檢測，扮演產品進軍南向國家同類型氣候市場的一大利基。

目前全球僅有三座具旋轉功能的建築科技實驗屋，包括美國羅倫斯伯克萊國家實驗室於2014年啟用的FLEXLAB，和新加坡建設局(BCA)於2016年建造的SkyLab，分別代表溫帶和熱帶氣候的建築科技特色。SPINLab在工研院與成大合作下，表現出亞熱帶氣候的建築設計思維，未來鏈結美國、新加坡的國際能量，在建築節能領域展現前瞻創新。

成大副校長吳誠文指出，雙方在2018年時就展開學研合作、2019年首先建置完成SPINLab的整體旋轉機構及感測與診斷設備等、2020年再進行實驗屋內外部測試元件、量測儀器與建物本體的整合測試，才順利完成亞熱帶氣候區首座全尺寸旋轉式建築技術測試平台。