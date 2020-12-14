昱鼎投資興建桃捷青埔機廠14日併聯落成啟用

崑鼎(ECOVE)旗下子公司昱鼎能源科技開發公司，投資興建桃園大眾捷運公司（桃捷）青埔機廠太陽光電廠完成併聯發電，12月14日舉行啟用典禮；昱鼎公司指出，桃捷蘆竹機廠、青埔機廠太陽光電廠，兩案已陸續完工並完成併聯啟用，總設置容量達5.5MW，將提供1,600戶家庭一年用電，除使桃捷成為國內綠電貢獻量最大的捷運系統，為桃園打造設置容量第一的最大公有房舍太陽光電廠，並成功協助桃園市打造低碳綠色城市。

桃園市政府近年積極推動綠能屋頂計畫，桃捷響應市府政策，於蘆竹及青埔兩座維修機廠屋頂裝設太陽能板，並由昱鼎負責整體的規劃、投資、興建與營運。兩案共設置約17,500片太陽光電板，年發電量約582萬度，除增加電力及售電收益，更可幫助降低室內溫度有效節能，年減碳量高達3,079公噸，相當於11.7座大安森林的二氧化碳吸附量，有效協助桃園達成節能減碳目標。

昱鼎桃捷青埔機廠太陽光電系統。圖／昱鼎提供

昱鼎在台灣及美國擁有太陽光電系統投資、開發、建造、營運的豐富經驗，致力於推廣再生能源，積極活化閒置空間興建太陽光電設施，並於軌道交通領域，累積豐富太陽光電設置經驗與實績，設置總量為台灣業界第一。目前已完工超過70個案場的併聯發電，年底營運及已開發總容量累計將突破100MW，累計發電量達2.6億度，減碳量達14.2萬公噸。

除上述專案外，昱鼎與高雄捷運、臺灣高鐵、臺灣港務公司、臺灣菸酒公司等合作案正持續執行中。昱鼎承諾以具體的行動支持政府推動再生能源計畫，達成永續能源發展政策目標。

崑鼎(TPEx：6803)，為全球工程服務領導者CTCI中鼎集團成員，1999年成立於台灣台北市，專門提供資源循環產業的投資、經營、操作營運及相關服務，旗下子公司各具環保綠能相關產業專長，涵蓋：焚化發電、太陽光電、有害事業廢棄物處理、事業廢棄物分類回收及處理、資源回收(PET)、汙水及再生水處理、交通軌道場站機電設備測試維護等領域，為大中華區、東南亞、印度及美國的公部門及私人企業提供全方位的服務。

昱鼎設立於2011年，原為崑鼎與昱晶能源在台灣設立的合資企業，2018年由崑鼎取得全數股權。昱鼎在台灣與海外市場擁有太陽能發電廠投資、開發、建造、營運等經驗，目前持有美國紐澤西州 Lumberton 太陽能發電廠專案 100% 的擁有權與經營權。