森崴能源12月7日興櫃掛牌

正崴集團子公司森崴能源(6806)將於12月7日登錄興櫃掛牌交易，主辦券商為福邦證券，協辦券商為富邦證券、台中銀證券，每股認購價43元；森崴能源整合集團資源布局「光、風、水、氣、大平台」發展戰略，全方位經營創能、儲能、節能、綠電交易平台各領域，未來發展動向成為產業重要指標。

森崴能源成立於96年4月，實收股本10億元，董事長郭台強、總經理胡惠森，企業以三大價值主張「我們不是因為生存而工作，我們是為了人類的生存而工作」、「綠能資產輕資產化的資產管理輸出戰略」、「創能、儲能、節能的服務整合平台」，迎接政府籌劃打造台灣成為亞洲綠能發展中心，全面開創台灣綠色能源產業巨大商機。

森崴的「光、風、水、氣、大平台」發展大戰略，涵蓋太陽能發電、離岸風電、陸域風電、水力發電等再生能源建置及運維服務，同時提供潔淨能源液化天然氣(LNG)進口服務、綠電交易平台、儲能系統及ESCO節能系統等全方位能源服務。集團的綠能產業布局，森崴能源從事太陽光電、陸域風電等能源服務業，富崴能源從事太陽光電、離岸風電以及永崴投控(世豐電力)從事水力發電等發電業，欣鑫天然氣從事液化天然氣(LNG)進口供應，富威電力從事綠電交易、儲能、ESCO節能等售電業。

森崴能源定位為綠能資產管理服務商，核心業務為二短一長的電廠開發、EPC建造、維運等一站式服務；目前集團運轉和建置中之太陽能及陸域風力電廠共技34個，裝置容量130MW，全資子公司富崴能源今年6月取得台電離岸風電二期統包工程，裝置容量300MW，總合約(含五年運維)金額628.88億元；目前森崴不但是台灣唯一離岸風電EPC廠家，也規畫成立離岸風電運維公司，進一步提供離岸風電風場之國產化一站式服務。 2020年5月森崴持股95％子公司富威電力參與台灣電業自由化首站里程碑，透過經濟部標檢局綠電憑證交易平台媒合，完成首批綠電交易。

面對2025年台灣再生能源發電佔比二成(太陽光電20GW、離岸風電5.7GW)的政策目標，以及2026年到2035年，10年10GW(每年1GW)的離岸風電區塊開發政策，帶來上兆元工程商機。森崴能源及子公司全方位布局太陽能、離岸風電、水力發電、液化天然氣、綠電交易、儲能、節能等綠色能源產業，將成為台灣極具潛力且少有的全方位能源概念股。