寰宇宏科技 全方位智慧新能源電動車系統規劃專家

國立交通大學產學運籌中心攜手經濟部中小企業創育機構發展計畫，透過整合校內外資源積極推動新創育成與產學合作，2020年進駐交大創新育成中心的寰宇宏科技致力於智慧電動車、自駕車及綠能應用相關專案整合與製造供應，並提供電池、驅動馬達與控制模組、車用零配件、儲能系統與電源管理、綠能電力系統，結合台灣電動車及綠能產業關鍵零組件之生態鏈，提供全方位智慧電動車規劃。

寰宇宏科技(Megago Tech)成立於2019年，結合中興大學智慧電動車及綠能科技中心(iCenter)研發成果並與車測中心、工研院、車王電、華德電能進行合作，目前該公司已有多項研發成果做為初期的獲利來源，近期已成功將商用柴油貨車改造為電動貨車(油轉電之系統改造)，還有將自駕技術導入至中大型電動除草機、高爾夫球車、遊園車等，新創成績相當亮眼。

中興大學電機系賴慶明副教授分享，目前該新創公司的主要業務分為四大塊；1.自駕車系統整合與技術開發服務(包括車輛研改/測試驗證/線控系統/電路模組)。2.電動車整合與技術開發服務(包括電機/電控/電池之三電整合與車輛研改)。3.綠能電力電子整合與技術開發服務(包括儲能發電與微電網系統整合)。4.人才培訓：綠能、電力電子、電動車及其他專業課程開設，技術知識化、使產業競爭力提升。

賴慶明表示，該公司進駐到交大創新育成中心的目的為開拓市場及尋找人才，以車輛供應鏈來說相關廠商大多集中在北部地區，再來交大為大型人才聚落，公司要拓展規模，找到好的研發人才是最重要的一環。目前寰宇宏科技為台灣第一所電動車專業職訓機構，現已開立一系列電動車及綠能產業人才培訓課程，期望能透過電動車理論與實務知識的傳遞讓傳統車廠技師升級，使國產國造成為可能，並為台灣培養專精於電動車系統之研發設計、組裝生產、維修保養的人力，催化電動車與綠能發展的前瞻技術開發進展。