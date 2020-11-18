SEMI：民調8成民眾支持加速發展太陽光電

盼攜手政府與民間推動能源轉型

隨著蘋果、Google、台積電等企業加入再生能源倡議計畫（RE100），連帶要求供應鏈跟進，綠能的重要性不言而喻，蔡英文總統也於日前出席活動時表示：「台美將開展經濟對話，其中替代能源是重要議題，台灣也希望能在2025年的再生能源占比大幅提升」，顯見政府推動再生能源的決心。SEMI在台灣深耕太陽光電產業已超過14年，於2019年首度發布《太陽光電公共政策建言書》。2020年二度發布此政策建言書，產業經過一年與多方溝通後，欣見2019年提出的23項議題有11項獲得良好發展。而最新民調顯示高達8成民眾支持加快發展太陽光電，較去年增加1.6%，說明產業擁有許多潛在的機會與民眾的支持。

SEMI《太陽光電公共政策建言書》透過委託台經院發出的有效問卷1000份以上調查結果發現，最新民調高達8成民眾支持加快發展太陽光電。

本月11日，SEMI太陽光電公共政策倡議委員會號召台灣太陽光電產業協會、中華民國太陽光電發電系統商業同業公會攜手共同拜會行政院沈榮津副院長，並遞交此政策建言書。於會議上，SEMI太陽光電公共政策倡議委員會也實際與政府溝通，確認將躉購費率調整及完工期程建議納入考量；而為了讓政策溝通更加順暢，政府採納產業建議將成立工作坊，打造政府、協會、產業三方協力平台，後續也將安排以綠色金融為主題的討論會議。SEMI以及產業盼與政府合作持續大力推動能源轉型，並訂定明確的政策規範，以實現綠色經濟願景。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示：「今年SEMI第二度向政府發布《太陽光電公共政策建言書》，期望能針對太陽光電政策與配套措施，向政府提出最具體的建議。SEMI將持續協助政府與產業關注全球再生能源產業趨勢，促進產業的健全發展。希望透過政府、協會、產業三方協力的合作模式，共同達成2025年太陽能設置20GW的總目標。」

最新民調顯示高達8成民眾支持加快發展太陽光電

SEMI太陽光電公共政策倡議委員會主委暨聯合再生能源太陽能事業總經理沈維鈞提及：「雖然有不少挑戰衝擊著太陽光電產業，但也有許多潛在的機會與民眾的支持，支撐著產業持續向前。期望政府在政策上盡可能參採我們的建議，在維持躉購費率穩定性和完整性、加強政策溝通和穩定性與健全自願性產品認證機制等三個面向，考量產業因應現實困境所提出的12項建言，讓能源轉型順利達標。」

SEMI《太陽光電公共政策建言書》透過委託台經院發出的有效問卷1,000份以上調查結果發現，除最新民調高達8成民眾支持加快發展太陽光電之外，83.6%的民眾支持在閒置的土地上架設太陽光電、78.6%的民眾支持結合太陽光電以複合式利用土地或空間，顯示民眾不僅未受負面新聞影響，對再生能源和太陽光電裝置持續支持，更正面認同閒置、不利耕作之土地應有更多元發展。

盼地方政府齊心投入 設立綠能政策和專責單位

行政院沈榮津副院長於會議中表示：「中央政府未來會朝向強化部會整合能力方向來做努力，樂見產業齊心加強與地方政府的溝通，減少政策推動的落差，未來中央亦會協助地方政府增進各界對太陽光電的了解，打造能源轉型的友善推動環境。能源轉型對國家很重要，轉型過程中要確保能源穩定供應，又能兼顧經濟發展與環保永續，創造多贏局面。」。

太陽光電相關法規設置程序除了中央政府的支持，亦需要地方政府的協助與投入，從公開資訊盤點各縣市太陽光電相關政策，可見絕大多數的縣市皆有鼓勵設置太陽光電的政策，部分另設有專責推動的單位，其中又以屏東縣和台南市最受產業界肯定，不僅政策完整度高，亦主動積極協調各局處歧異，打造良好的投資環境，成為產業最好的後盾，產業期許若未來其他縣市也能參考好的做法，相信不僅有助於吸引更多投資、促進城市發展和地方繁榮，亦能降低空汙、增進能源自主，為下一代留下更好的環境。