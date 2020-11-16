鄭市長參訪高力熱處理公司

感謝高力創立50周年對綠能產業的付出

桃園市長鄭文燦13日上午前往中壢區，參訪高力熱處理工業股份有限公司，鄭文燦表示，高力熱處理工業股份有限公司是熱處理專家，領先世界的硬銲型板式熱交換器技術，運用於暖通空調、製冷、製熱、熱回收、綠能及其他相關產業，發展的氫能燃料電池，亦為綠能設備及綠電的新選擇，此外，高力伺服器液冷散熱技術，能讓熱能平均散熱、降低能耗、提升速度，有效解決傳統伺服器使用易發熱的問題，達到高效節能，感謝高力公司響應政府綠能政策及對環境永續發展的努力，期勉持續精進創新，公司發展越來越好。

鄭文燦市長率領經發局長郭裕信等市府高階主管訪問高力公司。

鄭市長談到，市府落實能源轉型，積極推動綠能產業及相關政策，辦理再生能源補助計畫，針對私有合法建築物補助設置太陽光電發電系統外，亦增加儲能設備補助，鼓勵市民及用電大戶共同節能，且一般家庭或社區大樓自備發電機，可於停電時供應照明或電梯系統，提升防災能力。

高力(8996)董事長韓顯壽表示，今（109）年適逢公司成立50週年，早期公司從模具熱處理開始發展，熱處理相當消耗能源，因應時代潮流及節能趨勢，研發高力伺服器液冷散熱技術，具有適合多樣性空間配置、有效降低故障率及提升運作效率等功效，提供穩健且彈性的資訊基礎建設。此外，高力氫能燃料電池可作為電力替代能源，其綠能發電技術可於處理廢有機溶劑時，將餘氫回收發電，循環再利用，以穩定基載發電，成為用電大戶能源使用的新選擇。

經發局長郭裕信表示，高力熱處理工業股份有限公司是台灣硬銲型板式熱交換器唯一製造商，並發展氫能燃料電池，透過產氫、純化、產熱等技術，提供桃園用電大戶能源使用的解決方案。此外，市府亦與高力公司合作於復興區奎輝里辦公處打造防災型能源自主系統示範場域，建置5kW燃料電池及10kWh儲能設備，提供偏鄉可達72小時以上緊急備援電力，強化防災能量。

郭局長也說，桃市府推動再生能源發展，推出公有房舍太陽光電屋頂標租、補助私有房舍屋頂型太陽光電、綠能屋頂全民參與計畫、輔導用電大戶設置綠能設備及配合經濟部工業區導入聯合標租計畫等多項綠能政策，截至今年9月，已累計再生能源裝置容量達539MW，其中太陽光電為305.9MW，為北部縣市最高，較升格前成長約58倍，推動成效良好，是日包括市府經發局長郭裕信、環保局副局長江育德、綠能專案推動辦公室主任林茂山、中壢區長鄭詩鈿、桃園工策會總幹事陳家濬、高力熱處理工業股份有限公司董事長韓顯壽、總經理吳誌雄等均一同參訪。