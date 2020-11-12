風碩科技 廠房自然通風設備專家

風碩公司專利設計自然通風設備，安裝容易，不需電力或加裝排風扇，MIT台灣設計製造，榮獲台灣、美國、中國十五項發明專利，快速降溫、提高冷氣運作效能，減少30％～44％的電費支出，安裝一年即可回本，針對廠房、住家、營業場所或其他室內高熱環境，提供最有效的通風降溫解決方案。

風碩綠能科技張庭嘉表示，自然通風設備的核心關鍵，在於讓室內熱氣快速排出。常見廠房安裝大量的負壓風扇強制抽風，不僅吵雜、耗電、保養維護費用可觀，外面各種塵霾、有毒氣體也容易進到室內，不但降溫有限，更嚴重影響人體健康。風碩高效自然對流空氣樓，擁有優異的散熱和防水能力，不但徹底改善傳統太子樓側風時排熱不佳的缺陷，利用煙囪效應和伯努利原理設計的結構，強風反而更容易將熱氣吸出，安靜無聲，也不需要另外加裝風扇，免維護保養。張庭嘉也補充說，風碩空氣樓非常適合鋼鐵、鍋爐、橡塑膠射出、鍛鑄造等高熱量鐵皮屋廠房，安裝、改建容易；經消防技師計算評估，也能取代動力型排煙設備，節省保養維護的費用。

極速對流╱風樓大康系列自然排熱器。圖╱風碩提供。

一般住家或廠房，也可選擇加裝極速對流╱風樓大康系列自然排熱器。張庭嘉說，目前常見的球型渦輪通風器散熱效率僅10％～15％，遇到颱風、豪雨也容易損壞或漏水。

風碩自然排熱器擁有業界最大的排風口及特殊路徑專利設計，室內熱氣以噴流方式順利排出，不會有回流或向下堆積的問題，達到迅速排熱降溫的效果。 不僅散熱能力是球型通風器的六～七倍，外殼以不鏽鋼板製成，堅固耐用，精準雷射切割密合度高，不漏水、抗風擋雨，終身免維修保養，國內目前已有不少廠房、體育館陸續換裝。如有室內採光需求，可選擇採光型做輔助光源。洽詢電話：（04）2534-5569。