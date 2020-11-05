府城客運攜手凱勝綠能(2246)力推無碳交通

11/4訂購15台電動大巴，訂單帶動1.8億營收

2020年各縣市政府紛紛推出改善空污相關政策規劃，台南市長黃偉哲為改善空污推出「亮麗晴空計畫」，整合市府各局處共同制定策略，其中，市府將採逐年淘汰柴油公車，預計到了2024年，將一百八十輛市區公車汰換為電動公車，估計一年約可削減十二公噸的PM2.5（細懸浮微粒）。台南客運業者府城客運，繼導入雙層巴士獲得市民朋友廣大迴響後，府城客運大力響應政府改善空污政策，於11/4首次訂購15台凱勝綠能電動大巴，總金額約新台幣1.8億訂單，堪稱為台南市區客運表率。

凱勝綠能表示，此次府城客運訂購之15台電動大巴為凱勝綠能嘉義新廠第一批生產之新車K9DA電動大巴，嘉義新廠現已落成，年產量可達650台電動大巴，因此可全力配合國家公車全面電動化政策，及台南市政府每年汰換30輛電動公車的目標。公司目前積極尋求當地客運業者合作，瞭解道路狀況、營運班次、排班調度等條件，透過在地的深耕，規劃具備優秀續航力和可靠度的產品，因此獲得客運業者青睞，將成為府城客運公司第一批電動公車，也期望能成為市府推動綠能公共運輸的生力軍。

凱勝綠能嘉義新廠現已落成，年產量可達650台電動大巴。圖/業者提供

凱勝綠能第二代全新電動巴士，為該公司自2012投入電動巴士產業以來，針對國內各種公共運輸營運需求設計大幅優化升級的升級車款，二代全新電動巴士從底盤零件開始到整車，均在台灣組裝與打造車體完成生產，在車體技術與動力系統更是大幅換新。

凱勝綠能陳怡仁董事長表示，凱勝綠能是目前國內唯一使用鋁合金打造車體的大型巴士廠商，且為接軌全球，更與亞洲地區獲得歐洲百年資歷商用車三大龍頭廠認證的順豐客車合作，導入源自瑞士且通用於航太客機與軌道車輛的Co-Bolt模組化鋁合金車體技術在台生產，對國內車體技術帶來嶄新的視野；在底盤與動力系統，則因應公共運輸多元與通用需求並配合國內炎熱氣候，換裝上400匹馬力高性能馬達與具備主動式電池恆溫管理系統的水冷式動力電池，並標配車道偏移警示系統與EBS電子剎車系統，在性能與安全均衡，同時挾其台灣地區銷售第一且廣泛分布並獲得使用的客運業者一致好評的優勢，凱勝綠能的二代全新電動巴士將可說是國內公共運輸電動化產品的首選。