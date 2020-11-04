生質能發電專家 所羅門參加畜牧展

助畜牧業者發展綠電

全球氣候與環境問題越加嚴峻，促使政府、企業對於環保議題與發展生質能能源日漸重視，台灣也在其中。而沼氣發電為生質能發電重要一環，呼應政府綠電發展政策，所羅門以其在大陸與全球第一的顏巴赫燃氣發電機(INNIO Jenbacher）代理合作十餘年的經驗，11月5~7日參加2020台灣畜牧產業會議暨展覽，展示兼顧環保與經濟效益的節能減碳電力解決方案，並分享全台最大燃氣發電機的建置經驗。

所羅門協助大陸企業建置燃氣發電機有10餘年經驗，其中沼氣發電的來源廣泛，常見的有民生廚餘與垃圾填埋、造紙業、石化與食品加工業的汙水、或畜牧業的排泄物等，現在都能透過最新的生物厭氧科技和沼氣發電技術，將過往定義的廢棄物轉為可作為再生能源使用的綠金。企業除了可將電力銷售給台電，也能友善環境，降低生物質能甲烷散放對環境大氣的溫室影響。

所羅門協助客戶建置燃氣發電機超過100台，天然氣客戶有上海迪士尼樂園、上海國家會議中心…等；沼氣客戶有上海老港垃圾填埋、安徽山鷹紙業、台灣林鳳營牧場…等。目前正與中國最大養豬業者建置6MW的沼氣發電機站。

所羅門指出，過往受限政府法規，影響企業採用生質能發電的意願，但隨著環保意識高漲與政策修改，促使更多企業想投入綠電發展方案，勇於嘗試沼氣發電。因此，於今年與台灣紙漿大廠共同合作沼氣發電工程，打造3MW的沼氣發電機站，完工後預計每年可產生22,496,000度的電力，約台灣近6,000戶家庭的每年用電量。

為落實專業服務理念，所羅門提供全方位解決方案(Turnkey Solution)，從規劃、銷售、專案管理、工程安裝、試車及長期維護保養與零配件供應等。在維修服務方面，不僅有高級技師領導的專業技術團隊，並取得顏巴赫原廠授權證書，「全方位的發電機生命週期服務」更是眾多客戶持續與所羅門合作的關鍵，包含故障預測、分析診斷、配件供應及庫存儲備、系統的運維管理、遠程協助等。

所羅門為顏巴赫（INNIO Jenbacher）燃氣發電機正式授權台灣、大中華地區代理商，顏巴赫（INNIO Jenbacher）自1957年成立後，發電機組的穩健設計與發電效率，獲得用戶肯定。在依照原廠規範下，做好定期維保，燃氣發電機的生命週期可達80,000小時以上。

此外，遠端監控功能可確保發電機組更容易被維護，讓發電機運作更穩定與可靠。燃氣發電機的燃料靈活，既可使用沼氣、天然氣，也可使用其他多種燃氣。可滿足各種商業、工業活動等供電及供熱需求，特別是在生質能利用、工業發電、熱電聯供及油田發電領域應用。