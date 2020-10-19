新綠針對媒體報導「風機廠商西門子歌美颯遭工業局指定採購新綠設備」澄清

針對媒體報導，「風機廠商西門子歌美颯遭工業局指定採購新綠設備」一事，新綠複合材料股份有限公司(新綠)澄清事實如下：

新綠爲響應政府推動綠能政策，於台灣設立葉片廠，放眼亞太風機葉片訂單及離岸風電國產化市場，跟其他國產化廠商標準一致，一切秉持公平公正公開原則。 政府推動離岸風電政策以來，落實國產化一直是重要前提，藉此帶動國內風電產業鏈的形成，亦是政府推動國產化的目標，新綠的技術團隊，採用台灣技術，以及將來將擴大與其他台廠產業供應鏈合作，也是配合政府落實國產化目標下所展現的成果。 新綠為具備國際風機大廠經驗之專業經理人及葉片製造專業團隊，基於亞洲葉片市場蓬勃發展及國產化政策所成立之公司，雖其經營團隊成員有來自紅葉風電創始團隊之高階主管，但與天力為完全不同且獨立之公司。 新綠新任董事長陳永進先生，過去曾服務於世界前幾大風機廠商，包含丹麥風機商維特斯與德國風機商西門子歌美颯，其餘經營管理團隊成員亦曾經服務於德國風機商Enercon及紅葉風電，而紅葉風電為唯一台商創立且經營長達12年的葉片專業製造廠，新綠與天力的技術團隊皆系出同門來自紅葉風電合情合理，台灣現今科技業、金融業亦有許多高階經營團隊都來自相同知名外商，師出同門實屬產業正常現象。

5、新綠之英文名稱為Taiwan New Green Composite Material Co., Ltd.，跟永鑫能源之New Green Power截然不同。

新綠強調，公司設立是為了瞄準亞太地區廣大的風機葉片市場，因而延攬具備風機系統商經驗的專業經理人及專業台灣葉片製造團隊，並響應政府國產化政策在台設廠，且所有團隊都來自台灣，希望對於這片土地帶來投資及就業，創造風電產業的繁榮前景，對於媒體以非客觀事實的報導，在未查證之下，以此方式過度聯想，新綠對此深表遺憾。