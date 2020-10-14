水情轉黃燈開始夜間減壓供水，桃市府呼籲共同抗旱

經濟部表示今年氣候特別異常，民國53年以來首次無颱風侵襲，今年6至9月水庫集水區降雨量為歷史平均值2至6成，尤其桃園至嘉義水庫集水區降雨量更為歷史以來最低，石門水庫水位目前約228.22公尺，有效蓄水率約42.7%，且台灣西半部已逐漸進入枯水期，為因應目前水情及水源調配，今（14）日桃園、新竹、苗栗及臺中地區起調整水情燈號為減壓供水之黃燈。

桃園經發局郭裕信局長表示，目前水情燈號轉為減壓供水之黃燈，台灣自來水公司於離峰及特定時段降低管壓供水(晚間11點至隔日凌晨5點)，同時停供行政機關及國營事業轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。另外市府經發局已於今年9月21日成立旱災緊急應變小組因應，目前已整備15口備用水井，每日可提供6,360噸抽水量，現由各區公所定期水井操作維護，未來可視水情的需要，將開放提供民眾就近取水。此外，桃園市設有7處水資源回收中心，為大溪、石門、復興、復興三民、龜山、楊梅及桃園北區水資源回收中心，生活污水處理後皆符合環保署放流水標準，每天約有7萬5,000噸放流水可免費取用。

郭局長強調，因近期降雨情形不如預期，石門水庫目前水位持續下降，呼籲市民及各企業加強節約用水，共體時艱，「節今日的水，解明日的渴」，一起落實節約用水以減少水資源浪費，共同努力度過缺水危機，另因應新型冠狀肺炎疫情，仍提醒民眾勤洗手之餘，也請配合節約用水，以確保供水穏定。