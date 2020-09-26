大亞集團2020鳳凰花論壇 探討企業與綠能選擇之新發展

文/葉圳轍

過去人類過度的使用地球的資源，導致生物間的資源漸漸失衡，企業選擇綠電只在一念中，因轉念，地球的未來會有不一樣的面貌。

為此，今(26)日上午在成功大學「綠色魔法學校」崇華廳舉行的2020鳳凰花論壇，大會特別以「企業綠電新選擇」為議題，邀請台灣大學副教授也是行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫作專題演講；在綜合論壇方面，則邀請前交通部部長也是美麗家園基金會董事賀陳旦、經濟部能源局局長游振偉、台灣經濟研究院研究一所副所長陳彥豪及大亞集團董事長沈尚弘等做深入對談，探討企業與綠能選擇之新發展，並分享環保相關議題與作為，受到與會者熱烈迴響。

該鳳凰花論壇，由大亞集團旗下的大亞電纜美麗家園基金會所舉辦，目地在倡導食、衣、住、行、育、樂，都能做到對環境的友善。該論壇每年邀請專家學者，透過專題演講與座談，分享及討論對環境的友善的實務經驗，期激發人們對永續生活的積極作為與行動。

20202大亞鳳凰花論壇現場討論熱絡。圖/葉圳轍

大亞集團董事長沈尚弘出席該論壇致詞時表示，鳳凰花論壇今年邁入第9年，大亞基金會在對環境友善的宗旨下，多年來持續贊助對環境改善的議題、教育及人才培育上，就是儘一份企業的力量。雖然這些力量有限，但透過持續的關心及推動，希望能做出一些貢獻。

沈尚弘說，今年論壇聚焦企業綠電的議題，這是企業要走的路，是挑戰也是機會。

該鳳凰花論壇中午結束後，下午即是綠集合競賽。大亞電纜美麗家園基金會長期關注與支持環境議題，已連續舉辦13屆綠集合競賽，每年都會召集在台灣對環境保護相關的個人或團體來參賽，並分享自身對環境的貢獻，獲選得主可得到該基金會的補助，獎項包括南方精神獎、美麗家園獎及綠色串接獎，獎金最高可得10萬以上。

大亞電纜美麗家園基金會表示，該基金會從2007年開始辦理綠集合徵選，並於2012年增加舉辦鳳凰花論壇；對千千萬萬個社區來說，美麗家園是我們的目標，但過程需要許多友善環境的行動，其中綠集合徵選是行動者的交流，而鳳凰花論壇就是行動的歸納與再出發。

事實上，大亞集團推動「美麗家園」也從自家產品做起；大亞集團是國內第一家率先自主將生產的線纜產品全面無鉛化的公司，是經濟部第一屆台灣綠色典範獎及國際綠色典範產品獎的得主，也第一家發行CSR報告書的線纜業者，對推動環境保護及企業社會責任不遺餘力。

此外，值得一提的是，該論壇舉辦地點成功大學「綠色魔法學校」崇華廳,，該建築物可說是內外皆環保，是台灣指標性綠建築，更曾被評選為「世界最綠建築第一名」。尤其，該建物所使用的環保電線，被稱為「綠神經」，即是出自大亞集團。因此，倡導對環境友善的大亞鳳凰花論壇，在此舉辦，更具意義。

今年正好是大亞集團創立滿65周年；該集團也宣示，將持續深耕線纜，強攻綠能、綠電，打造從能源生產、傳輸、儲存到轉換，皆能提供完整解決方案的能源串接領導品牌，亟力為地球環保盡一份心力。