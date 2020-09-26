資誠發佈2020台灣CSR報告書 呼應2030全球聯盟目標

PwC Taiwan於2020年9月25日正式發布《2020 PwC Taiwan企業社會責任報告書》，此為PwC Taiwan第四次編製企業社會責任報告書，秉持「營造社會誠信，解決重要問題」使命，在2020年，PwC Taiwan致力協助產業恢復常軌營運，及時追蹤政府法令政策，評估在人力、財務、業務、法律等相關面向對企業營運之影響，幫助客戶擬定復原計畫。同時，呼應PwC全球聯盟組織承諾在2030年實現「淨零溫室氣體排放」(net zero greenhouse gas emissions)之目標，PwC Taiwan集結每位同仁致力提高能源效率、降低對環境所造成絕對碳影響。

PwC Taiwan企業社會責任委員會主席、資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，PwC Taiwan身為PwC全球聯盟組織的一員，致力遵循PwC全球戰略委員會(The Strategy Council)及聯盟領導團隊(Network Leadership Team ,NLT)針對環境面所共同制定的企業責任目標。截至2020會計年度(2019年7月1日至2020年6月30日)，PwC Taiwan電腦及事務機超過90%以上採用節能產品、大型空間裝潢綠建材或國際同等級認證採購占全所該類項目採購量超過70%；且在每一位同仁的共同努力下，2020年度PwC Taiwan人均年用電度數較2018年度下降3%，人均年紙張採購量亦較2018年度下降3%。

PwC承諾 2030年實現淨零溫室氣體排放

周建宏表示，根據PwC最新出版的《午夜前十年》(Ten Years to Midnight)一書，全球有ADAPT五大趨勢正在改變世界，包括：不對等的發展(Asymmetry)、科技帶來的崩解(Disruption)、消失中的人口紅利(Age)、兩極化(Polarization)和信任問題(Trust)。其中，科技帶來的崩解(Disruption)是指無所不在的科技為個人、社會和環境帶來深遠影響，尤其科技進步的同時也帶來環境汙染和氣候變遷等問題，這是各國政府、各家企業無可迴避的艱難挑戰，若不妥善因應，將在未來十年對人類社會和環境造成無可挽回的傷害。

為此，PwC全球聯盟組織承諾：將在 2030 年前實現「淨零溫室氣體排放」(net zero greenhouse gas emissions)，致力於將地球平均溫度上升幅度控制在攝氏1.5度內，這項基於科學基準的全球承諾涵蓋範圍，包括減少 PwC全球聯盟組織之營運以及其供應商的碳排放，並積極協助客戶減少排放。

為達到PwC的「淨零溫室氣體排放」目標，PwC承諾在2030年將其溫室氣體總排放量絕對值減少50％，PwC全球各個國家及區域的辦公室都將全面轉換使用100％再生能源，以改善辦公室能源效率；並將商務差旅所產生的排放量減半。

根據統計，目前航空相關的排放量約占了PwC全球聯盟組織總碳足跡的85％，隨著新冠肺炎疫情(COVID-19)加速PwC數位轉型腳步，也促使許多工作透過遠距的方式進行，並有效證明此新的客戶服務模式確實可行。

就積極減碳方面，PwC將投資各種除碳項目，包括自然氣候解決方案，這些投資項目將根據質量標準和碳減排影響程度來評估進行，並將支持更廣泛的區域經濟和社會發展共同利益，以在2030年前實現對淨零排放的目標。

協助客戶加速淨零排放轉型

在協助客戶減少排放方面，PwC全球聯盟組織遍佈157個國家及區域、為全球100,000 多家企業提供策略重塑、轉型、財務顧問、審計和稅務等全方位服務，因此，PwC 全球聯盟組織擁有絕佳的機會與客戶合作，共同實現零淨碳排的未來。

PwC將積極協助企業制定和執行實現「淨零溫室氣體排放」的具體計劃，包括重新調整公司策略、人才制度、公司治理、營運模式、創新與研發 (R&D)、稅務策略和報告，以及企業和供應鏈轉型等，也包括組成夥伴關係和聯盟，以及公司事務和法規監管的參與等。 周建宏表示，新冠疫情給全世界人類上了重要一課：即便在困境中，我們仍可找到方法克服困難，化不可能為可能，而PwC也以這樣的精神應對全球氣候危機，隨著失控的氣候變遷對社會造成的危害日益嚴重，我們必須積極朝向「淨零溫室氣體排放」目標前進，攜手與客戶、合作夥伴和所有利害關係人共同努力，創造一個更永續、且更公平的世界。