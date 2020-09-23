台電重視循環利用、與地方共生共榮 獲AREA兩項大獎

被譽為亞洲評價最高的「亞洲企業社會責任獎」昨（23）日頒獎，台電連三年獲得肯定，繼前兩年分別獲得「社會公益發展獎」及「人力投資獎」後，今年再以點亮十三層遺構及循環再生電力商業模式，首度一舉拿下「社會公益發展獎」及「循環經濟領導獎」雙獎肯定。台電表示，台電除持續確保穩定供電，也積極回應國際能源轉型及環境保護的趨勢，以自身力量回饋社會。

過去，台灣人對台電公司印象應該是帶給人們「光」與「希望」的企業，台電公司副總經理徐造華指出，台電早在民國70幾年就開始進行循環再利用，例如發電燃燒的煤所產生一年高達200噸的「飛灰」、「底灰」幾乎可以100%再利用，現在我們的想法是「推動循環經濟前，不循環不是更好嗎」？

零的思考 不做就沒有必要循環

徐造華說明，「台電公司在評估一個案子時會做可行性評估，這時就要去思考做這件事有沒有必要性，若沒有必要性就不要做，不做就是零，就沒有循環的問題，所以是零的思考。若台電可行性評估階段後決定非做不可，接下來會思考如何去減量，最後才是循環再利用。」

循環再利用，台電也有其細緻的做法。徐造華說，循環不能只為去化而去化，要衡量循環過程中是否會造成浪費、消耗地球資源。若最後產生廢物不能再利用，台電公司也於2019年成立「線上電商－台電文創」，將台電廢棄產物經過設計後做成文創商品，如煤灰杯墊、礙子盆栽等，徐造華說，這幾年台灣興起文創風，台電廢棄物經過巧思設計後反而更受歡迎，因為每一個文創商品都有它的歲月故事，且獨一無二。

「台電好，大家就好」推動一廠一特色

台電努力從優化能源與資源利用率角度出發，結合「循環經濟」，除降低環境影響，也能創造商業效益，由台電董事長楊偉甫(左三)及總經理鍾炳利(左四)代表接受循環經濟領導獎肯定。圖／台電提供

台電除了協助各地電廠生態保育、偱環再生，也致力於在全台各地發展社會公益，以2019年為例，大大小小的公益活動有2534場，投入人數約8942人，總時數高達46,925小時。台電也深入各電廠辦展覽，關懷獨居老人、協助中小學生課後輔導，現在也正在推展產業文化路徑，讓當地文化可以與地方產業、觀光結合，以上種種公益項目推展背後的想法是「台電好，大家就好」。

台電近年更集結公司內公共藝術、公關與文創單位籌組跨部門團隊，攜手業界知名團隊投入文化藝術領域，屢獲文化部文馨獎肯定；而台電首創以公共藝術活化文化資產推動的點亮十三層遺構，更在去年中秋夜點亮吸引萬人齊聚瑞芳，6月甫獲北美照明協會獎項，7月還一舉拿下名列世界四大設計獎之一「2020德國紅點設計大獎」的最大獎-最佳設計獎(Best of the best)，亦成功帶動地方發展，如今台電再獲肯定。

以上種種公益項目推展背後的想法是「台電好，大家就好」。陪伴台灣人超過一甲子的台電，從高階主管到基層同仁對企業永續皆有一致性的共識，徐造華副總表示，台電董事會有設立永續發展委員會推動台電ESG三大面向，當台電從上到下很認真的做，亞洲企業社會責任獎的肯定，讓台電未來仍會持續認真做。