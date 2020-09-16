新冠肺炎疫情讓電解次氯酸水、酒精、抗菌液、空氣清淨機等環境清潔用品，成為最夯搶購品，其中電解臭氧水也竄紅成為家庭主婦們關注的新品。仰望科技引進ENOZO 鑽石臭氧水機，使用時只需加水，一指按噴，就能立即生成高效臭氧水，無殘留，不造成二次汙染，在使用上更加放心，產品上市後受到重視。

仰望科技指出，生活充斥著看不見的威脅，隨著環境變遷，不僅改變了氣候，就連空氣品質也變得糟糕。台灣濕度較高，成為塵螨、黴菌、細菌溫床，造成許多人過敏症狀嚴重。此外，新冠狀肺炎肆虐，讓國人開始重視抗病毒、殺菌、清潔等問題。防範新冠肺炎疫情對健康帶來的傷害，眾多清潔用品，包括洗廁劑、地板清潔劑、廚房清潔劑、洗蔬果、除臭劑，都成為疫情期間在生活上不可或缺的用品。但你有精算過，光購買這些清潔用品，要花多少錢？

家庭主婦為了給家人乾淨無慮的生活，每天使用各式清潔用品打掃，但真的乾淨無菌了嗎？仰望科技指出，家中各處都隱藏著許多肉眼看不見的威脅，若用錯了產品與方式，仍會對家人造成影響，如何才能給家人一個安心生活的環境，值得重視。

仰望科技指出，電解臭氧水會引起熱烈討論的原因，在於臭氧具有強大的氧化力，具有除臭、保鮮、清潔等功能，此外，臭氧氧化後即還原成氧氣，主婦們用得放心，全家人更安心。

仰望科技引進的ENOZO 鑽石臭氧水機，擁有全球獨家專利鑽石臭氧水電解技術，符合美國FDA(食品藥物管理局)、EPA(環保署)以及USDA(農業部)之相關法規，是台灣唯一可即時電解產生臭氧水的最新科技家電，只需加水，一指按噴，就能立即生成高效臭氧水，無殘留不造成二次汙染，使用上更加放心。

ENOZO易挪走鑽石臭氧水機，居家清潔生活靠它搞定。圖／仰望科技提供

仰望科技提醒消費者，比起酒精、次氯酸水、抗菌液等產品，使用完還需重複購買，【ENOZO 鑽石臭氧水機】只需加水即可長久使用，不再需要重複購買瓶瓶罐罐的清潔用品，「省錢、省力又環保。」

知名歌手黃美珍(瞳)女兒小星對ENOZO易挪走愛不釋手，成為家裡打掃的小小幫手。圖／仰望科技提供

產品詳請可上官網查詢：https://www.enozotaiwan.com/

開箱影片：https://youtu.be/xO5unODtUxk