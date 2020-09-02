抗疫、反恐 空氣淨化防缺口



一年一度的「台灣室內空氣品質淨化博覽會，日前在台北南港展覽館閉幕，台灣空氣品質健康安全協會副理事長、明志科技大學教授洪明瑞博士在「趨勢論壇」中，以「免疫建築」為題提醒造成全球2558萬例確診病例及85萬餘人死亡的新冠肺炎，世界衛生組織（WHO）已經證實的確可能透過空氣傳播病毒外，也以包括台北車站在內的許多建築物「外氣引入口」成為防疫、恐怖攻擊缺口為例，呼籲政府納管及改善，以維護國人的身心健康。

「2020台灣室內空氣品質淨化博覽會」於8月27日至30日一連四天在台北南港展覽館，與「2020台灣室內設計暨材料大展」一併舉行，吸引不少人潮參觀，而參展廠商宜家利環保科技股份有限公司推出的「防疫門」等具防疫功能的商品也相當吸睛，並獲部分政府機關青睞採購作為防疫之用。

新冠肺炎疫情嚴峻，「防疫門」獲青睞。圖／台灣空氣品質健康安全協會提供

在這場台灣唯一的室內空氣品質淨化博覽會中，台灣室內空氣品質健康安全協會也在「趨勢論壇」中安排了「免疫建築」、「裝修甲醛治理與法律糾紛」、「光觸媒空氣淨化技術與應用」、「室內空氣品質IOT自動化監控系統」等演講。

除此之外，台灣空氣品質健康安全協會也即將在9月14日（一）的「2020秋季專業教育訓練」，安排講授「室內空氣品質監測物聯網技術(IOT)之實例應用與雲端管理」課程。

12月17日（一）的「2020冬季專業教育訓練」則安排「懸浮微粒（氣膠）過濾與呼吸防護技術之運用」課程，明年也規劃有春、夏、秋、冬四季專業教育訓練及「室內空氣品質治理人員技術證」初、中、高級班等課程，關心室內空氣品質或有興趣參加研習者，可至台灣空氣品質健康安全協會官網http://www.taqhsa.org.tw/article-category/26，了解相關課程及報名。