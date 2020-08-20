建佑建設「房醫水電」醫好房屋大小事

經濟部能源部資料統計，近十年來，太陽能發電量每年平均成長89.6%，太陽能在去年（2019年）也已成為綠能主力之一。目前全球的再生能源發展中，太陽能是發展最成熟，也是國外先進國家採用度最多的再生能源；台灣也曾是生產太陽能大國之一，近幾年，太陽能系統建置也積極發展，以政府的目前規畫，目標在2025年前，太陽能裝置量達 25GW水準，綠能發電則占總電力來源20%。近幾年，台灣建置太陽能電站的發展速度很快，以2009年通過的再生能源發展條例，2016年，台灣只完成980MW電站，但自2016年至2019年底，台灣累積裝置量已完成3.9GW，短短三年多已是先前四倍。去年夏季，太陽能發電已可超越核能，尤其台灣在亞熱帶，日照環境充足，台灣容易缺電是在5月至8月，這段期間，太陽光電發電也最有效率，正可補足尖峰時候用電。

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