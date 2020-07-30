金屬中心取得國內首家離岸風場專案驗證機構認證，將有助於國內離岸風場的開發，及提升運維之安全性與可靠度。

金屬中心表示，經濟部標準檢驗局106年起推動「再生能源投融資第三方檢測驗證中心計畫」，建立第三方驗證技術以確保我國離岸風場之安全與可靠性。為此，該中心與DNV-GL及多個法人單位共同組成「臺灣離岸風場專案驗證聯盟」，攜手提供離岸風場開發之第三方專案驗證服務，如今更成為國內第一個通過財團法人全國認證基金會(簡稱TAF)的ISO 17065驗證機構認證，未來可持續深化國內離岸風場專案驗證能力，提供風場開發商國際水準的驗證服務。

據悉，金屬中心自107年起，配合國內離岸風電發展、風場建置以及政府政策，開始發展風場專案驗證能量，藉由歐洲專家的授課、技術指導及實際案例訓練，搭配該中心既有的產品驗證、工廠檢查能力，加上風力機檢測技術的基底，逐步奠定「風場專案驗證機構」的專業度及口碑。

金屬中心離岸風場驗證團隊於水下基礎製造現場檢測驗證；圖/金屬中心提供

金屬中心指出，該中心目前已取得TAF認可的項目包括：離岸風場專案驗證-場址條件評估、離岸風場專案驗證-設計基礎評估、離岸風場專案驗證-整合負載分析、離岸風場專案驗證-支撐結構設計評估以及離岸風場專案驗證-支撐結構製造監督。

金屬中心說，現階段該中心在七股有中小風力機測試平臺、台中港有大型風力機測試實驗室，皆通過國內TAF ISO 17025實驗室認證，如今再通過TAF ISO 17065的驗證機構認證，期望能夠紮實的在風電領域，建構國內完整、有系統的檢測驗證能量，有助於本土第三方驗證能力的建置，共同確保我國離岸風場開發及運維之安全性與可靠度