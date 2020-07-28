法商施耐德電機台灣區總座由原星馬區業務副總裁張智斌接任

將攜手所有合作夥伴 一起邁向後疫情時代的新常態



全球能源管理及自動化領域專家 – 法商施耐德電機宣布，自2020年6月1日起任命張智斌 (Tze Ping Teoh) 接任台灣區總經理。張智斌在2014年加入施耐德電機馬來西亞分公司，過去6年累積了廣泛的實戰經驗，包括產品管理、通路行銷到策略與業務發展等方面。就任現職之前，他是施耐德居家解決方案暨流通事業部業務的業務副總裁，負責新加坡和馬來西亞市場。

「台灣一直以來都是施耐德電機高度重視的市場」，張智斌表示，「為響應政府推動的綠色能源，智慧製造和智慧城市方針，施耐德電機以工業物聯網IoT的開放式架構EcoStruxure提供相對應的解決方案，從互連產品到邊緣控制、應用程式、分析與服務等。我們將持續為住宅、建物、資料中心、基礎架構與各產業提供數位轉型的最佳典範。透過物聯網技術、大數據、AI人工智慧等邊緣運算及雲端分析服務，協助客戶充分發揮物聯網的潛力，使其業務更安全、更可靠、更具連網性、更有效率以及更具永續性。」

在此疫情時期就職，也是一個難得的經驗。張智斌指出，「因為馬來西亞實施行動管制，無法如期到台就職，僅能透過遠距視訊會議與台灣的經營團隊聯繫溝通。到職後第一件事就是先了解台灣的業務生態，希冀帶領台灣團隊，攜手我們的合作夥伴，一起透過施耐德卓越創新的能源管理技術協助我們的客戶進行數位轉型，利用工業物聯網應用，做到遠距、自動化的監控與管理，一起邁向後疫情時代的新常態。」

張智斌擁有金融專業的工商管理碩士及學士學位，在產品管理和通路管理方面擁有逾22年的經驗，並擔任主要管理職位16年以上的經驗。加入施耐德電機之前，張智斌先生曾服務於Microsoft微軟，Philips飛利浦和Samsung三星等知名國際企業。除了推動業務成長、發展通路生態系統和建立經營團隊以因應未來所需之外，他還成功地進行了公司內部的重大轉型。