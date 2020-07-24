立法院資安危機暫解除　太陽能設備改用台廠變流器

日前爆出裝設於立法院鎮江會館頂樓的華為太陽能變流器恐對立法院資安造成疑慮，立法院火速處理，已請廠商於7月23日更換安裝上台灣本土廠牌之變流器。

立法院總務處表示，立法院尊重主管機關之權限，太陽能相關設備之設置過程，皆經過經濟部能源局及台電層層關卡審核，確定無任何疑慮並符合政府相關法令，始能放行。不過，此次考量資通安全，必須保護國家資安滴水不漏，與廠商商議解決之道，立即更換台灣廠牌之變流器，為不讓廠商蒙受損失，立法院也以其他變通方式，負擔其更換設備成本，未來立法院將持續朝綠能國會前進，並嚴格為國家資安把關。

針對此次華為變流器爭議，經濟部表示，目前太陽能系統所使用的一般變流器僅具直流電轉交流電功能，沒有無遠端遙控功能，亦無資安疑慮。經濟部政務次長曾文生說，主要疑慮是在變流器否有通訊功能，不過目前經過經濟部之盤查目前都廠商都沒提供相關功能。經濟部能源局指出，未來將考量推動公家機關標租設置案件優先採用非中國企業製造的變流器，而一般民間太陽能申請設置案件，則規劃參考各國相關措施、及充分聽取國內太陽光電公協會等業者代表意見後，研擬因應方案。目前標準檢驗局也正研議變流器資訊安全規範，完成後由台電研議於相關技術規範納入智慧變流器之資通訊安全要求。