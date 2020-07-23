東元電機統包 彰芳暨西島風場陸域工程開工

離岸風電國產化邁大步 彰芳西島可供60萬戶用電

由東元電機擔任工程統包的彰芳西島風場陸域工程，7月23日於彰化縣鹿港鎮舉行開工祈福典禮，將展開陸域升變壓站及相關設備建置，併入台電變電所，預估風場完工商轉後可供給60萬戶用電需求。

典禮由開發商哥本哈根基礎建設基金(CIP)的彰芳暨西島離岸風場計畫執行長DennisSanou、開發長許乃文、彰化縣議會謝典林議長、泰興工程董事長陳尚榮、以及東元電機總經理連昭志共同主持開工祈福儀式。負責彰芳暨西島風場陸上變電站統包合約的東元電機總經理連昭志表示，「東元擁有承攬台電綠島電廠、蘭嶼電廠、宜市變電所、北南區處饋線自動化等相關統包工程之豐富經驗，目前也已取得離岸風電900MW的陸域統包工程，再加上自有電力設備等優勢，東元將積極爭取如海龍、福爾摩沙III等第三階段離岸風電變電站工程、及儲能等再生能源之工程案件，全力邁向國內再生能源工程領域的領導品牌。」

東元電機結合泰興工程，負責彰芳暨西島風場陸域工程之設計、土建及機電工程，並整合兩處風場的輸出電力，銜接至陸上新設變電站，再傳輸至台電變電所加入供電網路，總升壓站之裝置容量為600MW。預計將於2021年底及2023年底分別併網100MW及500MW。本次工程的一項特色，是為能有效與及時掌握風場與變電站運轉狀態，整體變電所將規劃完整之遠端監控系統，建置成可遠端操控之無人變電所。此外，東元也強調十分重視工程的施工品質和環保項目，採用符合環保規定之施工機具並隨時監控施工空氣品質和噪音。東元指出，離岸風電強調高規格之工安和工程品質，缺一不可，透過持續累積之經驗，有信心在未來繼續爭取其他風場工程，要為台灣離岸風電在地化，打下穩固基礎，進而爭取亞太風電市場的商機。

東元電機總經理連昭志與彰芳暨西島離岸風場計畫執行長Dennis Sanou共同啟動典禮。圖/東元提供

彰芳暨西島離岸風場開發長許乃文表示，「陸上變電站是彰芳與西島離岸風場的第一個施作工程項目，代表CIP在國產化的投入已開花結果。本次陸上變電站施工，即是以高於政府的國產化要求，以統包方式委由東元執行，使本土化落實率達百分之百。CIP期望未來區塊開發國產化的政策能穩健維持項目制，讓國產化成果得以延續。」

台灣首度建置離岸風電，對國內業者而言都是一大挑戰，身為台灣製造大廠，東元指出，唯有在地建立供應鏈，才能提升國內離岸風電的產業技術力和維運能力。東元電機有技術力更有企圖心，要和合作夥伴一起努力，加速台灣風電產業供應鏈的生根，全力落實在地化及推升國產化的目標。