翰可國際採用TESLA儲能系統 獲得台電AFC調頻標案

台電AFC調頻標案「儲能自動頻率控制（AFC）調頻備轉輔助服務」於7月決標，其中翰可國際採用TESLA儲能設備與系統，首度在台灣提供5MW的電力併網施行電力輔助服務，加強未來台灣儲能資源、電網系統調度等業務合作，在30間民間企業激烈競爭中，以第一名之姿脫穎而出。

翰可國際早於2009年即投入太陽能光電產業，致力於北美、歐洲、台灣等地區之太陽光電設備合作項目，在台灣有超過130MW太陽能電廠維運的豐富實績，完善的維護處理能力，並以長期優良的商譽、投身於再生能源產業的經驗，成為台灣首例與TESLA共同規劃電網級儲能系統、打造虛擬電廠的夥伴，也為台灣引進新興技術資源。

透過翰可國際的整合資源，能夠強化輔助服務對電網彈性和韌性的重要性，因應再生能源快速成長，也促使調頻輔助服務蓬勃發展，皆為輔助服務重要需求之一。TESLA儲能系統在全球已經安裝超過3.5GWh的容量，迄今未有因為電池溫度失控造成火災的工安事故。為未來台灣能源轉型所大量採用的儲能服務，提供最安全的方案。

儲能自動頻率控制(Automatic Frequency Control, AFC)調頻服務，主要在運用儲能快速充放電之優勢，使儲能系統追隨電力系統之負載波動，主動調整充放電動作，以維持系統頻率穩定，極適宜作為再生能源高佔比下之系統穩定因應方案，國際間亦已有諸多採行案例。

本次翰可國際採用的TESLA儲能系統所提供自動調頻輔助服務，可在200毫秒內瞬間供應100%電力，較過往傳統機組快數千倍。平日功能是負責平衡和調節電力能源，一旦遇到發電機組臨時跳機，遇到意外或惡劣氣候意外損毀傳輸電網，儲能系統就可避免可能的大規模停電。

因應未來再生能源占比將於2025年成長到20%，再生能源間歇性的特性，儲能成為不可或缺的解決方案，翰可國際將持續深化綠能以及儲能產業，為台灣能源穩定貢獻。